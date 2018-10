LAN-Party für Eltern – Action und Abenteuer selbst erleben

Viele Eltern können nur schwer nachvollziehen, warum ihre Kinder von Computerspielen wie „Fortnite“, „Minecraft“ oder „League of Legends“ so fasziniert sind und das Smartphone mit den Spiele-Apps kaum aus der Hand legen können. Das mitunter intensive Eintauchen in die digitale Spielwelt führt häufig zu Auseinandersetzungen in den Familien – oft steckt dahinter auch die Sorge, dass schulische Leistungen leiden könnten.



Aus diesen Gründen lädt die Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS) ein zurMütter, Väter und pädagogisch Interessierte können an diesem Abend an zahlreichen Stationen populäre Computerspiele ausprobieren und die Virtual Reality-Brille testen. Fachkundige Spielebegleiter unterstützen sie dabei.Ein Vortrag und eine Diskussionsrunde bieten Gelegenheiten, sich eingehend über die Möglichkeiten und Risiken der digitalen Spiele zu informieren. Deristbitte per E-Mail: info@jugendschutz-niedersachsen.de oder auf der LJS-Website www.jugendschutz-niedersachsen.de/blog/lan-party-fuer-eltern-action-und-abenteuer-2/Hier finden Sie auch das Programm.Eva Hanel, Referentin für Medien, Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen LJS, Leisewitzstr. 26, 30175 Hannover, T: 0511-858788, E-Mail: Eva.Hanel@jugendschutz-niedersachsen.dezur LJS: www.jugendschutz-niedersachsen.de