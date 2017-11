LAN-PARTY FÜR ELTERN – ACTION UND ABENTEUER

Computerspielewelten erleben und verstehen - viele Eltern sind verunsichert und besorgt, weil sie die Wirkung von gewalthaltigen digitalen Spiele auf ihre Kinder nicht einschätzen können. Durch die sogenannten Virtual Reality (VR)-Brillen wird das Spielerlebnis jetzt noch plastischer. Verschwimmen damit endgültig die Grenzen zwischen fiktiver und realer Welt? Fördern die Brillen suchtartiges Verhalten? Diese und andere Themen rund um die digitalen Computerspielwelten ihrer Kinder können Mütter und Väter mit Experten besprechen und auch selbst spielen:





Die Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS) lädt ein zur



kostenlosenLAN-Party für Eltern

Mittwoch, 22. November 2017

19 bis ca. 22.30 Uhr

Akademie des Sports

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10

30169 Hannover



An diesem Abend können Eltern nicht nur die VR-Brillen testen, sondern unter professioneller Anleitung an verschiedenen Stationen beispielsweise „Minecraft“ oder „CounterStrike“ selbst erleben, um so zu erfahren, was ihre Kinder an den digitalen Spielewelten fasziniert.



Zusätzlich referieren Prof. Dr. Christoph Klimmt vom Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Musikhochschule Hannover und die Medienreferentin der LJS Eva Hanel in Kurzvorträgen zum Thema.



„Durch das eigene Spielerlebnis können Eltern auf Augenhöhe mit ihren Kindern über Computerspiele und deren Wirkung ins Gespräch kommen. Außerdem gibt es an diesem Abend viele Tipps für die Medienerziehung zuhause“, verspricht Andrea Urban, Leiterin der LJS.



Anmeldungen bitte per E-Mail oder über die LJS-Website: info@jugendschutz-niedersachsen.de, www.jugendschutz-niedersachsen.de