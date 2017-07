Anzeige

Podiumsdiskussion vor der Wahl.

Hannover: Freizeitheim (FZH) Ricklingen | Der Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. mit der Kreisgruppe Hannover -

Stadt und Hannover - Land laden am Dienstag, den 15.08.2017, 18,00 Uhr ins

Freizeitheim Ricklingen, Ricklinger Stadtweg 1, zu einer Podiumsdiskussion mit

den Fraktionen der CDU, SPD, Grünen und FDP ein. Im Herbst sind Bundestags-

wahlen, gefolgt von der LKandtagswahl im Frühjahr 2018. Hier ist Zeit genug

die Politiker der Fraktionen mit Fragen zu löchern. Zum Beispiel:

1. Wie wird in Zukunft bezahlbarer Wohnraum geschaffen und erhalten ?

2. Wie wird in Zukunft die Infrastruktur erhalten und ausgebaut ?

3. Wie wird in Zukunft das Wohneigentum gefördert ?

4. Wie verhält es sich mit der Strassenausbaubeitragssatzung ?

und viele mehr.

Wir wollen Antworten hören und die Parteien beim Wort nehemen. Hier können sich auch Kritiker auslassen. Die Veranstaltung ist öffentlich und Eintrittsfrei.

