Ausflugstipp Ahlem - Obstblüte im Willy-Spahn-Park

Eigentlich wollten wir schon im letzten Jahr die Obstblüte im Alten Land genießen - doch dann kam Corona und aus den Urlaubsplänen wurde nichts. Doch nicht nur rund um Stade lässt sich die Obstblüte in voller Pracht erleben. In Hannover und Umgebung blühen die Kirsch- und Apfelbäume mindestens ebenso schön. Im Ahlemer Willy-Spahn-Park verzaubert euch nicht nur die Obstblüte, sondern auch die Geschichte der interessanten Grünanlage am Mönckeberg.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier Mergel abgebaut. Der große Kalkbrennofen aus dem Jahre 1925 mit seinem 34 Meter hohem Turm ist ein Zeugnis dieser Zeit. Hier wurde der Mergel zu Branntkalk gebrannt. Durch den Abbau des Mergels entstand am Rande des Mönckeberges eine Mulde. 1938 kaufte das Ehepaar Spahn das Gelände der inzwischen still gelegten Mergelgrube und legte eine Obstbaumplantage an. Im alten Brennofen wurde das geerntete Obst zu Säften und der Limonade "Sprudella" verarbeitet. In den 1960er Jahren wurde die Plantage aufgegeben. Die Bäume blieben jedoch stehen und sind auch heute noch zum Teil erhalten. Die Stadt Hannover erbte das Gelände mit der Auflage, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 2004 ist auf 42.000 Quadratmetern ein wunderbarer Park entstanden.Besonders im Frühjahr, wenn die Kirsch- und Apfelbäume blühen, ist der Park ein lohnendes Ausflugsziel in der Region. Dann lässt sich auch die Vogelwelt besonders gut beobachten. Von Amseln bis Zilpzalp fühlen sich hier viele Vögel wohl. Im alten Baumbestand finden Specht und Star geeignete Nisthöhlen und im Unterholz ziehen Rotkehlchen ihren Nachwuchs groß. Dort rascheln auch Eichhörnchen auf der Suche nach Nüssen durch das Laub. Einige der tierischen Bewohner sind uns bei unserem Parkbummel vor die Linse geflattert und gehüpft.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bilderserie!