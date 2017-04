Siegerbilder sind nur vier Tage zu sehen

Die für die Ausstellung angenommenen und ausgezeichneten Werke sind nur deshalb so kurzfristig in der Fotogalerie Ricklingen zu sehen, weil am Sonntag, den 30. April, schon zur Vernissage der nächsten Fotoausstellung in das Stadtteilzentrum am Ricklinger Stadtweg 1 geladen wird. Dann wollen die Mitglieder der BSW-Fotogruppe Hannover unter dem Titel „Best of“ ihre schönsten Aufnahmen der Öffentlichkeit präsentieren. Diese Fotografien sind dann allerdings etwas länger bis 6. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten des Freizeitheims zu bewundern.