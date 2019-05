Rock im Doppelpack – Scarlet Shade und GoDotS live im Béi Chéz Heinz

Handfester Rock von zwei jungen Bands kommt am Freitag, den 14.06.2019 auf die Bühne ins Béi Chéz Heinz nach Linden.

Los geht es an diesem Abend mit Scarlet Shade, einer jungen Band aus Neustadt am Rübenberge. Die vier Musiker konnten mit ihrem progressiven und alternativen Rock schon bei einigen Konzerten in Hannover und der Region überzeugen. Sie schreiben eigene Songs, die ins Ohr gehen und beim Publikum ankommen.Neben Scarlet Shade werden auch die GoDotS aus Hannover die Bühne rocken. Die Newcomer bieten ein Genremix von Funk über Alternative Rock bis Metal und bringen ihre eigenen Songs mit jeder Menge Energie und Emotionen auf die Bühne. Dabei nehmen die GoDotS das Publikum mit auf eine Reise, auf der ausgelassen gefeiert werden kann.