Das Fototeam 76 zeigte Bilder zum Thema Wasser

Auf 47 zum überwiegenden Teil großartigen Aufnahmen werden dem Besucher die unterschiedlichsten Varianten dieses Motivbereiches gezeigt. Das kühle Nass bildeten die Hobby-Fotografen mal in Form eines rauschenden Wasserfalls, mal mit dem Makroobjektiv als spiegelnder Regentropfen oder – gasförmig – als Nebelwolken, die sacht die Landschaft verschleiern, ab. Starke Brandung mit vielen Wasserspritzern ist auch – das bewies ein anderer Fotograf – ein toller Hintergrund für eine Aktaufnahme eines schönen Models an der Meeresküste.Wie immer verteilte das Fototeam Stimmzettel; schließlich sollten die Favoriten-Bilder der Vernissage-Gäste ermittelt werden. Auf das Abstimmungsergebnis darf man gespannt sein.Bis zum 31. Januar 2018 können die wirklich sehenswerten Fotos zu den üblichen Öffnungszeiten des Stadtteilzentrums (Freizeitheim) Ricklingen am Ricklinger Stadtweg 1 noch bewundert werden.