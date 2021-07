Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Besuch der ‚Rosebusch Verlassenschaften‘

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Es gibt viele sehenswerte Orte in unserem Umfeld. Bekannte und eher unbekannte Orte. Zu den sehenswerten aber viel zu wenig bekannten Orten zählen die ‚Rosebusch Verlassenschaften' in Hannover. In einer ehemaligen Turbinenhalle der Preussen-Elektra schuf das Künstlerehepaar Hans-Jürgen und Almut Breuste dieses Großprojekt.Almut Breuste gehört als Objektkünstlerin zu den herausragenden Vertreterinnen der Gegenwartskunst in Hannover. Sie wird uns eine Einführung in dieses außergewöhnliche, beeindruckende und wirklich erlebenswerte Kunstprojekt geben, welches wir dann auf eigene Faust durchstreifen und auf uns wirken lassen können. Es lohnt sich !!Hans-Jürgen Breuste kann leider nur noch auf dem Neuen St.-Nikolai-Friedhof in Hannovers Nordstadt besucht werden, sein Stein trägt die Aufschrift „- es ist schon danach -".Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.