Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Hannover 2017

Wie wäre es, wenn man an einem Sonntag shoppen gehen könnte? An einem Sonntag sind alle Läden, wie beispielsweise Einkaufszentren, Supermärkte, Modeläden, Elektrofachhandel und Baumärkte, außer Tankstellen und Bäckereien, geschlossen. Nicht so am verkaufsoffenen Sonntag, den es 2017 natürlich auch wieder in Hannover gibt.

Der verkaufsoffene Sonntag ist dafür da, dass z.B. falls Besorgungen unter der Woche nicht erledigt werden konnten, auf das Wochenende verschoben werden können. Die Geschäfte haben dann meistens von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Da der Marktsonntag nichts gesetzlich vorgeschriebenes ist, kann es sein dass einige Läden gar nicht aufmachen. Der nächste Termin für den verkaufsoffenen Sonntag in Hannover ist am 21. Mai 2017. Außerdem sind die Termine für den Marktsonntag für dieses Jahr, am 10. September 2017, am 15. Oktober 2017 und am 05. November 2017.Termine für verkaufsoffene Sonntag in Niedersachsen gibt es hier