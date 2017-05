Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Hannover 2017

Lust auf einen verkaufsoffenen Sonntag? Auch in Hannover haben einige Geschäfte im Jahr 2017 wieder von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dann kann ordentlich geshoppt werden. Aber wann sind hier eigentlich verkaufsoffenen Sonntag? Hier bekommt ihr alle Informationen!



Oftmals ist der Alltag stressig: Die Kinder müssen zur Schule gebracht werden, vom Hort oder vom Kindergarten abgeholt werden, bei den Hausaufgaben helfen, Haushalt, Arbeit…, da findet man ja keine Zeit für sich! Mit dem verkaufsoffenen Sonntag ist das möglich. Man kann Besorgungen erledigen, Shoppen mit den Freunden, Einkaufen oder einfach einen Spaziergang durch die Stadt und die Einkaufszentren machen. Am 07. Mai 2017, sowie am 21. Mai und dem 10. September, sowie dem 15. Oktober und dem 05. November ist das in Hannover möglich. Es sollte sich aber nicht ganz auf alle Geschäfte verlassen werden. Der verkaufsoffene Sonntag ist nämlich ein freiwilliger Anlass, nicht alle Geschäfte haben offen. Die Shops haben an diesen Tagen von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.Weitere Termine zu verkaufsoffenen Sonntagen in Niedersachsen gibt es hier