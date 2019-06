Flow-Markt - ein Basar der Wahr- und Weisheiten am 30. Juni 2019 mit ChoroFun

Flow-Markt – Ein Basar der Wahr- und Weisheiten

Was bleibt? Diese Frage haben sich der Kinder- und Jugendzirkus Maluki, der Gospelchor ChoroFun aus Seelze und der Flötenkreis der Martin-Luther-Kirche in Ahlem in verschiedenen Zusammenhängen gestellt. Was bleibt – was bleibt im Fluss – was kann man nicht halten? Die Antworten darauf sind vielfältig, teils lustig und humorvoll, aber oft auch sentimental. Einige machen traurig, andere geben Hoffnung. Übersetzt in Artistik und Musik und verbunden durch Schauspiel wird aus diesen alten und neuen Erkenntnissen ein unterhaltsames Theaterstück mit an die 60 Mitwirkenden.Die Szenerie ist ein Flohmarkt, vor den Ständen ist immer Betrieb. Überflüssiges, lange Gesuchtes, Kaputtes, Kunst und Plunder werden zum Kauf angeboten, die Geschichten gibt es gratis dazu. Das Publikum wird Teil einer bunten Collage aus Bildern und Ohrwürmern in der eigens dafür umgestalteten Martin-Luther-Kirche.Umrahmt wird das Programm von einem echten kleinen Floh- und Kunstmarkt im Saal, bei gutem Wetter auch vor der Kirche.Der Flow-Markt wird unter anderem von der Klosterkammer Hannover sowie von der Heinrich Dammann Stiftung gefördert.Vorstellungen sind am Samstag, den 29. Juni um 14.00 (öffentliche Generalprobe) und um 19.00 Uhr, sowie am Sonntag, den 30. Juni um 15.30 Uhr. Aufgrund der besonderen räumlichen Gestaltung sind die Zuschauerplätze begrenzt. Karten für die 3 Veranstaltungen sind im Vorverkauf erhältlich in der Ahlemer Kronen Apotheke.