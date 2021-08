Dietesheimer Sportschützen bei Rundenwettkämpfen im Herbst zahlreich vertreten

Die Schützengemeinschaft Mühlheim – Dietesheim 1951 e.V. wird sich in zwei Disziplinen mit 5 Mannschaften beteiligen.In der Disziplin Luftpistole Auflage gehen die Dietesheimer mit zwei Mannschaften an den Start.Die Disziplin Luftpistole Auflage wird auf 10 Meter Entfernung ausgetragen. Startberechtigt sind bei der Luftpistole Auflage alle Schießsportler ab der Altersklasse Senioren A, das heißt 56 Jahre und älter.Geschossen wird mit handelsüblichen Luftdruckpistolen. An den Pistolen dürfen nur geringfügige Veränderungen vorgenommen werden, wie die Montage eines Auflagekeils unter dem Griff und die Anbringung von Zusatzgewichten, welche die Luftdruckpistole bis an das erlaubte Maximalgewicht von 1.500 Gramm bringen können. Mit diesen leichten Modifikationen wird erreicht, dass das Sportgerät auf der Auflage besser und ruhiger liegt.Der Wettbewerb wird auf Grund der Leistungsdichte nicht mehr auf die volle Ringzahl ausgetragen, sondern es kommt eine Zehntelwertung zum Einsatz. Das bedeutet, die Lage des Schusses innerhalb einer Ringwertung wird exakt bewertet. Sie ist z.b. von 9,0 bis 9,9 alles möglich. Der höchste Schusswert ist die 10,9. Daher steigt auch das maximal erzielbare Ergebnis bei 30 Wertungsschüssen von 300 auf 327 Ringe an.Der Wettkampfmodus bei den Rundenkämpfen sieht einen Start von bis zu 5 Schützen pro Mannschaft vor, von denen die besten 3 automatisch als Mannschaft gewertet werden.Beide Dietesheimer Mannschaften starten in der Bezirksklasse 1 und treten somit im Verlauf der Saison auch zweimal gegeneinander an.Mannschaftsführer der 1. Mannschaft ist Kurt Jürgen Dauth. Neben ihm stehen Hans – Dieter Streitenberger, Angelika Neudert, Heinz Keller und Richard Beetz als Mannschaftsschützen zur Verfügung.Gegner von Mannschaft 1 sind Hausen II, Hausen I, Mühlheim II sowie Buchschlag I. Beginn der Rundenkämpfe ist Mittwoch der 08.09. um 19.00 in Hausen gegen Hausen II.Wie erwähnt startet Dietesheim 2 in derselben Klasse. Mannschaftsführerin ist hier Monika Schmitt. Es schießen Christoph Müller, Günther Riehl, Jochen Zindel, Marina Pechacek, Christoph Schmidt und Willi Neudert. Start der Wettkämpfe für diese Mannschaft ist Freitag, 17.09. um 20.00 Uhr zu Hause gegen Hausen I.Die zweite Disziplin, in denen die Dietesheimer Sportschützen an den Start gehen, ist Großkaliberkurzwaffe.Die Schützengemeinschaft Mühlheim – Dietesheim ist in diesem Jahr wieder mit 3 Mannschaften Großkaliber und etwa 17 Schützen am Start.Ausgetragen werden die Wettkämpfe auf 25 Meter Scheibenentfernung. Nach 5 Schuss Probe werden in vier Serien je fünf Schuss in 150 Sekunden abgegeben. Im Anschluss folgen vier Serien zu je fünf in 20 Sekunden. Das maximale Ergebnis lautet somit 400 Ringe. Anders als in den Meisterschaften darf hier der Schütze die Waffe und das Kaliber frei wählen. Pistole im Kaliber 9 mm oder .45 ACP (umgerechnet 11,43 mm) oder Revolver .357 Magnum (9,04 mm) oder .44 Magnum (10,9 mm). Jeder startet also mit seiner Lieblingswaffe.Die erste Mannschaft tritt in der Oberliga Süd an. Dies ist die höchste hessische Wettkampfklasse in dieser Disziplin. Kapitän ist Timo Zindel. Ihm stehen Dr. Thomas Lippok, Thomas Westerwald und Thomas Baier als Schützen zur Seite.In diesem Jahr sind der SV Wersau im Odenwald, die Wiesbadener Schützengesellschaft, die SPS Geisenheim, der SV Diedenbergen und die SG Buchschlag.Wettkampfauftakt ist Sonntag, der 10.10. 10.00 Uhr zu Hause gegen Wersau.Mannschaftsführer der zweiten Dietesheimer Mannschaft ist Jochen Zindel. Die Mannschaft tritt in der 1. Bezirksklasse an. Als Mannschaftsschützen stehen ihm Winfried Mützel, Angelika Neudert, Jasmin Zindel, Ulf Kemmerer, Peggy Wölk, Stefan Keil, Dr. Torsten Lodderstedt und Matthias Ricken zur Verfügung. Die Wettkämpfe werden gegen Sprendlingen I, Hainstadt I, Neu – Isenburg I und Jügesheim I bestritten. Los geht es am Donnerstag, 09.09. in Sprendlingen.Der dritten Dietesheimer Mannschaft steht Heinz Keller vor. Sie startet in der 2. Bezirksklasse. Gegner sind Hainstadt II, Dreieichenhain I, Egelsbach I und Klein Welzheim I. Mannschaftsschützen sind Frank Ständer, Hans – Dieter Streitenberger, Heinz Keller, Christoph Müller und Christoph Schmidt.Start ist am Samstag, 11.09. um 16.00 Uhr in Hainstadt.Weitere Informationen sowie die aktuellen Ergebnisse finden sie auf www.sgmd.de, https://www.facebook.com/SGMD.de und auf myheimat.de