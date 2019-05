Das 19. Mühlheimer Firmen – und Vereinspokalschießen steht vor der Tür

Mühlheimer Vereine und Firmen werden ihre Meisterschützen ermitteln



Es ist endlich wieder soweit, die Ungeduld der Stammgäste der Veranstaltung neigt sich dem Ende: Die achtzehnte Auflage des beliebten Pokalwettbewerbes für Mühlheim – Firmen und Vereine steht vor der Tür.Bereits seit 2001 lädt die Schützengemeinschaft Mühlheim – Dietesheim 1951 e.V. alle Mühlheimer Vereine und Firmen ein, auf ihrer Schießsportanlage im Naherholungsgebiet die besten Schützen zu ermitteln. Und die Veranstaltung hat sich zu einem festen Event in der Mühlheimer Vereinslandschaft entwickelt.In diesen Tagen wurden den Vertretern der Vereine und Firmen die Einladungen, teils per Post, teils per Mail, zugestellt.Teilnahmeberechtigt an dieser beliebten Veranstaltung sind alle Inhaber, Besitzer, Geschäftsführer und Mitarbeiter von Mühlheimer Firmen, Unternehmen und Geschäften sowie alle Mitglieder von Mühlheimer Vereinen und Gruppierungen. Außerdem natürlich alle, die Interesse haben.Sportschützen von Vereinen oder Verbänden sind startberechtigt. Werden jedoch im Rahmen der sportlichen Fairness gebeten, moderate Leistungen abzuliefern.Geschossen wird mit dem kleinkalibrigen Sportgewehr, liegend auf einen Sandsack aufgelegt. Die Scheibe ist 50 Meter entfernt und hat eine Größe von 34 x 34 cm. Es werden 10 Schuss abgegeben, so dass das Höchstergebnis 100 Ringe lautet. Der Modus ist denkbar einfach. Jeder Verein und jede Firma startet mit beliebig vielen Teilnehmern und versucht das Höchstergebnis zu erreichen. Nach Beendigung der Veranstaltung werden die jeweils drei besten zu einer Mannschaft zusammengefasst. Voraussetzungen oder gar Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. An jedem Abend stehen erfahren Dietesheimer Sportschützen zur Verfügung, die gerne mit Rat und Tat behilflich sind. Die Mannschaft mit den meisten Ringen gewinnt. Es steht jeweils ein Wanderpokal zur Verfügung. Um die Veranstaltung noch attraktiver zu machen, werden für Firmen und Vereine über 20 Einzelpokale ausgelobt.Start der Veranstaltung ist am Montag, 01.07. um 18.00 Uhr. Die Schießtage sind jeweils montags bis freitags zwischen 18.00 – 22.00 Uhr statt. Letzter Schießtag ist Freitag, 12.07.2019. Der Standbelegungsplan ist auf der Homepage des Vereins unter www.sgmd.de abrufbar. Die Dietesheimer Sportschützen erwarten zur achtzehnten Auflage wieder mehr als 300 Teilnehmer.Titelverteidiger bei den Vereinen ist der Ortsverein Alzenau des THW. Der Gewinner erhält hier den Wanderpokal des THW Ortsvereins Alzenau. Bei den Firmen gewann die Mannschaft von Kanthal den Wanderpokal des Sponsors Metallbau Stefan Keil.Neben den Pokalen für die ersten 3 Mannschaften bei den Vereinen und Firmen, stehen jeweils 30 Pokale für die bestplatzierten Schützen zur Verfügung.Verbunden ist die Veranstaltung mit einem Tagespreisschiessen, bei dem die Teilnehmer mit einer großkalibrigen Kurzwaffe auf eine Schießscheibe schießen. Bei diesem Schießen gewinnt, wer am Ende der Tagesveranstaltung um 22.00 Uhr die höchste Ringzahl erreicht hat. Bei dieser Teildisziplin wird täglich ein Tagespokal vergeben.Die Siegerehrung des 19. Mühlheimer Firmen – und Vereinspokalschießens wird am Freitag, 12.07.2019 um 21.00 h stattfinden.Als hochkarätige Unterstützung für die Pokalvergabe, haben die Verantwortlichen der Schützenge-meinschaft bei Mühlheims Bürgermeister Daniel Tybussek und dem Sportamtsleiter Klaus Schäfer angefragt.Weitere Informationen sind auf der Homepage des Vereins unter www.sgmd.de abrufbar.Haben Vereine, Firmen oder auch Gruppen Interesse an der Teilnahme und haben bisher keine Einladung erhalten, so setzen sie sich bitte mit dem Team des Pokalschießens unter fuvps@sgmd.de in Verbindung.