Vegan-Demo Hanau

Vegan Demo mit Infoständen gegen Speziesismus vor dem Forum in Hanau von 11 - 18 Uhr am Samstag, den 3.11.18.In der Fußgängerzone wollen wir mit Schildern die vielen Gründe für eine vegane Lebensweise in die Öffentlichkeit tragen. Wenn du vegan lebst und auch zeigen möchtest, wieso du dich für diese Lebensweise entschieden hast, dann komm zur Vegan-Demo. Blanko-Schilder werden vor Ort verfügbar sein.Treffpunkt ist am Forum in der Fußgängerzone.Zusätzlich wird es Infostände und einen Circle geben. Kommt nach Hanau, um euch an den Aktionen zu beteiligen!Wir fordern die Befreiung aller empfindsamen Lebewesen: Das Recht auf Freiheit, Unversehrtheit, und ein würdevolles Leben. Wir zeigen in Aufnahmen aus der Tierindustrie das Leid das wir nichtmenschlichen Tieren zufügen und machen unsere Mitmenschen in Gesprächen darauf aufmerksam, dass wir dieses Leid durch das Ändern unserer Gewohnheiten beenden können: Durch einen veganen Lebensstil.Tiere sind fühlende und leidensfähige Individuen und besitzen ein Recht auf ihr Leben, genau wie wir Menschen. Wir benutzen und misshandeln nichtmenschliche Tiere aber und machen sie zu Ressourcen, Versuchsobjekten oder Unterhaltungsgegenständen. Wir haben abolitionistische Forderungen für die Abschaffung jeglicher Tierausbeutung. Anders als Tierschutzgruppen setzen wir uns beispielsweise nicht für größere Käfige ein, sondern forderndie Beendigung der Unterdrückung und Ausbeutung von Tieren.Ziel ist eine große Bewegung zu schaffen, welche sich gegen die Ausbeutung von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren stellt.Eine vegane Lebensweise und antispeziesistische Einstellung ist für unsere Ziele und Forderungen genauso unabdingbar, wie beispielsweise eine konsensorientierte, feministische, antifaschistische Basis.Weitere Infos zum Konzept der Vegan-Demos findet ihr hier: