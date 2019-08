Love Never Dies – die Musical Gala

Hanau : Comoedienhaus |

Wer sich gerne in eine Traumwelt, voller Glanz und Glamour begibt, sollte am 28. September 2019 im Comoedenhaus Hanau nicht fehlen.



Die Musical Gala “Love Never Dies“ verzaubert ihre Zuschauer, mit Szenen und Choreographien aus den bekanntesten Musicals unserer Zeit.



Die bunte, musikalische Reise startet mit “Kiss me Kate“, “West Side Story“, “Les Misérables”, “My Fair Lady“, “Phantom der Oper“, “Love Never Dies“ und “Hair“, um in der zweiten Hälfte mit den Highlights aus Goggings “Non(n)sense“, einer Revue mit viel Komik um fünf Nonnen mit Geldsorgen, fortzufahren. Zum Ende der Reise wird der Zuschauer mit einem Prieview von Alfonso C.Nera´s “Compañera“ überrascht.