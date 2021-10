Hanau : Burggartengelände |

unter dem Motto " magisches Weihnachtsjubiläum" laden wir Sie zur 10. Auflage unseres liebevoll gemachten Hanauer Weihnachtscircus ein.



In der Zeit vom 17.12.2021 bis 06.01.2022 finden die Vorstellungen wieder wochentags um 16.00 Uhr statt.

Am 24.12.2021 ist spielfrei. An allen Samstagen und Sonntagen finden jeweils um 14:00 Uhr und eine zweite Vorstellung um 18:00 Uhr statt. Leider muss unsere Silvesterparty in diesem Jahr wegen der Coronapandemie ausfallen. Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet und uns für die 2 G Regel entschieden, damit Sie unsere Vorstellungen auch in der Coronazeit genießen können.



Das Programm wurde wieder komplett überarbeitet und neu zusammengestellt. Das Thema "magisches Weihnachtsjubiläum" wird sich durch unser diesjähriges Programm ziehen. Magische Darbietungen und ein Magier der Spitzenklasse werden Sie begeistern.

Tolle Artisten, wunderschöne Tiere, unser Clown Marcello und weitere Showeinlagen werden Sie wieder begeistern,

.Selbstverständlich wird auch die Weihnachtsgeschichte wieder Ihren Platz in der Vorstellung finden.

Die sehenswerte Show zur Weihnachtszeit, sollte zum festen Bestandteil Ihrer Feierlichkeiten gehören.

Der Weihnachtscircus freut sich schon jetzt auf einige schöne Stunden mit seinen Besuchern, welche in diesem Jahr durch unser Hygienekonzept, welches wir zu Ihrer Sicherheit erarbeitet haben, zu einem Event werden lässt, dass Sie auch in der Coronazeit, in weihnachtlicher Atmosphäre genießen können.

Alle Zelte sind gut geheizt.

Programm Weihnachten 2021/22



Miss Cherry Schollini, Drahtseil, Handstandäquilibristik und Gesang -

Aloma und Alice Frank , Artistik in der Luft - Marco Frank, Exotenzug und Friese Artus - Aloma Frank, Hundedressur - Jarda Ross und Partnerinnen, große Magic Show - Roska Alexandrova, Solotrapez - Mario Malevolti, Solo Bar-Jonglagen - Duo Waldemar, Wheel of Death (Todesrad) - Clown Marcellound weitere Überraschungen

Lebendiges Grippenspiel

Änderungen vorbehalten