Hanau : Burggartengelände |

unter dem Motto " Weihnachtsüberraschungen" laden wir Sie zur 9. Auflage unseres liebevoll gemachten Hanauer Weihnachtscircus ein.

In der Zeit vom 20.12.2019 bis 06.01.2020 finden die Vorstellungen wieder täglich um 16.00 Uhr statt.

Am 24.12.2019 und am 01.01.2020 ist spielfrei. Am 31.12.2019 findet nur um 19:30 Uhr eine Silvestervorstellung statt. Im Anschluss kann man bei der Silvesterparty mit DJ und Livemusik und einem kleinen Feuerwerk ins neue Jahr feiern. Für kleine Speisen (Rippchen mit Kraut, Würstchen und Kartoffelsalat) und Getränke ist gesorgt.



Das Programm wurde wieder komplett überarbeitet und neu zusammengestellt. Aus Schweden kommt David Hammarberg mit einer seltenen Bangee-Trapez Darbietung und seinen tollen Handständen. Aus der Ukraine kommt das Duo Paschenko mit Ihrer International bekannten Nummer an den Strapaten, sowie einer Hand auf Hand Show. Ebenfalls aus der Ukraine kommt Anna Koscherenko, welche Sie mit Ihrem Pole-Act begeistern wird. Eine im Circus nur noch selten gezeigte Darbietung bringt die italienisch/ungarische Artistin „Maria Bizzarro ins Manegenrund. Sie zeigt mit einer Säbelbalance Ihr besonderes Können.

Aus dem Marstall des Weihnachtscircus werden die Besucher wieder Vorführungen mit verschiedenen Tierarten erleben. Selbstverständlich wird auch unser Friesenhengst „Artus“ mit seinem kleinen Freund „Liebling“ dabei sein.

Clown „Marcello“ hat sich wieder neue Streiche ausgedacht und wird mit Helfern aus dem Publikum, die Lachmuskeln sicherlich wieder reichlich strapazieren.

Alice Belinda und Aloma Tatjana werden Sie mit weiteren Überraschungen erfreuen.

Musikalische und tänzerische Einlagen runden das Programm ab.

All dies und mehr können Sie beim 9. Hanau-Steinheimer Weihnachtscircus erleben.

Selbstverständlich wird auch die Weihnachtsgeschichte wieder Ihren Platz in der Vorstellung finden.

Die sehenswerte Show zur Weihnachtszeit, sollte zum festen Bestandteil Ihrer Feierlichkeiten gehören.



Der Weihnachtscircus freut sich schon jetzt auf einige schöne Stunden mit seinen Besuchern, welche sich bereits eine Stunde vor Beginn im Vorzelt, in weihnachtlicher Atmosphäre bei unserem kleinen Weihnachtsmarkt einstimmen können.

Alle Zelte sind gut geheizt.