7.Hanauer Weihnachtscircus

Hanau : Hanauer Weihnachtscircus |

unter dem Motto " Weihnachtsfreude im Circus" laden wir Sie zur 7. Auflage unseres liebevoll gemachten Hanauer Weihnachtscircus ein.

In der Zeit vom 21.12.2017 bis 07.01.2018 finden die Vorstellungen wieder täglich um 16.00 Uhr statt.

Am 24.12.2017 und am 01.01.2018 ist spielfrei. Am 31.12.2017 findet nur um 19:30 Uhr eine Silvestervorstellung statt. Im Anschluss kann man bei der Silvesterparty mit DJ und Livemusik und einem kleinen Feuerwerk ins neue Jahr feiern. Für kleine Speisen (Rippchen mit Kraut, Würstchen und Kartoffelsalat) und Getränke ist gesorgt.



Das Programm wurde wieder komplett überarbeitet und neu zusammengestellt. Aus Tschechien kommen in diesem Jahr 3 Artisten, welche Ihre Darbietungen schon in vielen Ländern Europas gezeigt haben. Das Duo Kellner zeigt Ihre Nummer an den Tüchern in Verbindung mit Ihren frei fliegenden Papageien. Als „Trio“ werden Sie Ihnen eine Spitzennummer am chinesischen Mast zeigen. Robert Joo wird seine atemberaubende Slackwire Darbietung vorführen. Mit der Familie Wertheim, welche auch aus Tschechen kommt, werden alte Bekannte erwartet. Haben Sie bei Ihrem letzten Auftritt beim Hanau-Steinheimer Weihnachtscircus mit drei Vorführungen (Diablo, Einrad und Perche) geglänzt, werden Sie in diesem Jahr mit Ihrer Jonglage und Feuershow begeistern.

Aus dem Marstall des Weihnachtscircus werden die Besucher außer der Kamelvorführung, auch die weiter entwickelte Pferdedressur mit unserem Friesen „Artus“ mit seinem kleinen Freund „Liebling“ sehen.

Auch eine gemischte Nummer mit Hunden, Ziegen und Schweinen gibt es zu bestaunen.

Neben der Vorführung mit unseren Araberpferden, werden erstmals unsere neuen Ponys für beste Unterhaltung sorgen..

Clown „Marcello“ hat sich wieder neue Streiche ausgedacht und wird mit Helfern aus dem Publikum, die Lachmuskeln sicherlich wieder reichlich strapazieren.

Alice Belinda und Aloma Tatjana werden Sie mit Ihren Luftnummern (Trapezring und Netz) erfreuen.

Musikalische und tänzerische Einlagen runden das Programm ab.

All dies und mehr können Sie beim 7. Hanau-Steinheimer Weihnachtscircus erleben.

Selbstverständlich wird auch die Weihnachtsgeschichte wieder Ihren Platz in der Vorstellung finden.

Die sehenswerte Show zur Weihnachtszeit, sollte zum festen Bestandteil Ihrer Feierlichkeiten gehören.



Der Weihnachtscircus freut sich schon jetzt auf einige schöne Stunden mit seinen Besuchern, welche sich bereits eine Stunde vor Beginn im Vorzelt, in weihnachtlicher Atmosphäre bei unserem kleinen Weihnachtsmarkt einstimmen können.

Alle Zelte sind gut geheizt.