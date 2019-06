Bürger entscheiden über Ratsverkleinerung

Hamminkeln : Bürgerentscheid |

Sollen es weniger Ratsvertreter sein? - Bürger/innen haben die Wahl!

Auf Grund des für zulässig erklärtem Bürgerbegehren können Bürger/innen nun darüber entscheiden, ob der Rat der Stadt Hamminkeln ab den Kommunalwahlen 2020 um 10 Ratsvertreter von 38 auf 28 Ratsvertreter reduziert werden soll. In Hamminkeln finden die Wahlen vom 01. bis 07. Juli statt. Abgestimmt wird mittels ein einfach gesetztes Kreuz im betreffendem Feld "Ja" oder "Nein".Der Verein Pro Mittelstand Hamminkeln hatte das Bürgerbegehren, mit Frage, soll der Rat der Stadt Hamminkeln um 10 Ratsvertreter reduziert werden?, am 11. April 2019 mit 1939 gültigen Unterschriften eingereicht. In der Hamminkelner Ratssitzung 23. Mai 2019 wurde das Bürgerbegehren dann für zulässig erklärt.(Quelle: Medienberichte, sowie öffentliche Bekanntmachungen)Mir ist es wichtig, Sie bestmöglich zu informieren. Muss jedoch darauf hinweisen, dass die oben genannten Informationen aus Medienberichten und öffentlichen Bekanntmachungen stammen. Den Inhalt habe ich nur grob geprüft.Mit besten WünschenSiegfried Walter