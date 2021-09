Apfelfreude - Apfellust, Apfelwein, Apfelkuchen, Apfeleis, ... alles rund um den Apfel in Marienthal

Marienthal

lädt ein, das

Erntedank

-Wochenende (2. und 3. Oktober 2021) hier in der Idylle auf dem Lande zu erleben.

Kirche - Kunst

und

Kulinarisches

fallen einem ein, wenn der Name

Marienthal

fällt. Doch der Einfallsreichtum in dem Isseldorf überrascht stets mit Besonderen.Wie der Apfel als Sinnbild für die Versuchung steht, so will

Marienthal

Sie verführen mit seinen vielfältigen Angeboten.Der Apfelbauer

Heinz-Wihelm Hecheltjen

bietet verschiedene Sorten seiner frisch geernteten Äpfel an.Die besten Obstsäfte aus unserer Region präsentiert die

Obstkelterei van Nahmen

. Ihr Apfelsaft aus den Äpfeln niederrheinischer Streuobstwiesen ist vielfach preisgekrönt und wird nur noch übertroffen von van Nahmens sortenreinen Apfelsäften: "Rote Sternrenette", "Topas" und "Kaiser Wilhelm".Die ganze Vielfalt der Kürbiswelt präsentiert

Ilona Holsteg.

Das

Marienthaler Bauernlädchen

hält für Sie viele Produkte wie z.B. Kartoffeln aus eigener Ernte und vieles mehr bereit. Die

Bäckerei Winkelmann

verwöhnt mit Apfelkuchen.Die

Marienthaler Gastronomen

bieten allerlei Leckeres rund um den Apfel.Willkommen in Marienthal!46499 HamminkelnPastor Winkelmann StraßeDie zu dem Zeitpunkt geltenden Regeln der Coronaschutzverordnung sind einzuhalten.Quelle: Flyer: "apfelfreude apfellust" Marienthal, sowie www.marienthal.deFoto: S.Walter