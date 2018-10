Skiurlaub in Sankt Johann-Alpendorf

Der Snow Space Salzburg ist mit seinen 120 Pistenkilometern eines der abwechslungsreichsten Skigebiete im Salzburger Land – und eines der familienfreundlichsten: durch 97 Prozent blaue oder rote Pisten – plus den „entspannten“ Hausberg Hahnbaum mitten in Sankt Johann.

Der „Hahnbaum“ liegt direkt im Obermarkt der Bezirkshauptstadt Sankt Johann und ist ein Insider-Tipp für Schnee-Nostalgiker und Ski-Neulinge. Hier können Gäste die ersten Schwünge in den Schnee ziehen, ganz ohne Stress und ohne Kosten. Auch Pisten-Abstinenzler – Rodler, Winterwanderer und Skitouren-Geher – fühlen sich hier in ihrem Revier. Im drei Kilometer entfernten Alpendorf liegt der Einstieg zum Snow Space Salzburg: Dieser bringt mit seinen vielen breiten, übersichtlichen und mittelschweren Pisten alle Ski-Größen in Abfahrtsposition. Neun von zehn Pistenkilometern sind entweder leicht oder mittelschwierig. Von „easy Family slopes“ und dem Teufelsweg mit Sagengestalten über Fun slopes und den Freestyle-Park Betterpark Alpendorf bis zu Skimovie- und Zeitmess-Strecken wird viel Abwechslung geboten. Großes Plus: Snow Space zählt zu Ski amadé, einem der größten Wintersportverbunde Europas, der 760 Pistenkilometer auf die Strecke bringt.Professionelle Ski- und Snowboard-Schulen beschleunigen im Snow Space den Dreh im Schnee. Für den gekonnten Einkehrschwung ist eine Hütte immer in Reichweite. Auf skiresort.de erhält das 5-Sterne-Skigebiet mit 17 Auszeichnungen besonders gute Noten für die Größe des Skigebiets, das Pistenangebot, die Snowparks und das Angebot für Familien mit Kindern. Große Skistars und solche, die es werden wollen, starten hier durch.In Sachen Shopping-Kultur steht die Bezirkshauptstadt unter dem Pongauer Dom vielen größeren Städten um nichts nach. Ob Top-Modelabels, die komplette Skiausrüstung, Design oder Entertainment: Es gibt alles für große und kleine Wünsche.„Von Familien für Familien“ ist das Motto in der ländlich geprägten Bezirkshauptstadt, in der es noch besonders viele familiengeführte Übernachtungsbetriebe gibt – vom top-modernen Viersterne-Superior-Wellness-Hotel bis zum urigen Almdorf-Chalet an der Piste.Zur „Ski amadé Mini's Week“ wird der Pistenspaß für Familien leicht erschwinglich: Ab sieben Nächten sind sechs Tage Leihskier und ein Kinder-Skikurs gratis.