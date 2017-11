2 Länder - 1 Ski-Erlebnis

Mit sechs Metern pro Sekunde zum neuen Wintererlebnis am Ifen



Im Dezember nehmen die Liftanlagen der OBERSTDORF · KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN ihren Winterbetrieb auf und starten in eine Saison voller Neuerungen: Während der Sommermonate wurde eifrig am Angebot gefeilt, investiert und modernisiert – für noch mehr Wintererlebnis in der Zwei-Länder-Skiregion.



Einen ersten Willkommens-Gruß hat er schon geschickt, der Winter: Weiß angezuckerte Bergspitzen wecken die Vorfreude auf die ersten Schwünge in der Zwei-Länder-Skiregion. Im bayerischen Oberstdorf und dem VorarlbergerKleinwalsertal erwarten die Wintersportler zwar wie gewohnt 48 Anlagen und 130 bestens präparierte Pistenkilometer für jede Könner- und Altersstufe; nach oben geht es 2017 am Ifen aber maßgeblich schneller – genauer gesagt mit bis zu sechs Metern pro Sekunde. Die zwei 10er-Kabinenbahnen der exklusiven Doppelmayr D-Linegarantieren ein neues Level an Beförderungskomfort: spürbar leiser, mit breiteren Sitzen und WLAN für die Online-Community und Selfie-Poster.„2016 haben wir die Olympiabahn – den schnellsten Sessellift der ganzen Region – und eine moderne Beschneiungsanlage in Betrieb genommen. Mit dem Ausbau der Bahnen entstehtnun ein rundum erneuertes Familien-Premium-Skigebiet. Am 23.12. geht’s los“, freut sich Augustin Kröll, Vorstand der Kleinwalsertaler Bergbahn AG.Aber nicht nur die Bahnen am Ifen sind neu, auch das kulinarische Angebot brennt im wahrsten Sinne des Wortes lichterloh. In der modernisierten Bergstation wartet das neue gastronomische Aushängeschild der Region. Im „Tafel & Zunder“ serviert das eingespielte Team rund um Gastronomieleiter Thomas Vorholzer undChefkoch Maik Neumann lokale Spezialitäten. „Feurige Elemente verleihen unseren liebevoll zubereiteten Gerichten aus hochwertigen und heimischen Bio-Zutaten eine besondere Note. Die moderne Holzarchitektur mit Walser Note und dereinmalige Ausblick auf Ifen und Walsertal laden zum Verweilen ein“, erläutert Andreas Gapp, Vorstandskollege von Augustin Kröll.Winterbegeisterte Familien kommen in der grenzüberschreitenden Skiregion voll auf ihre Kosten. Am Söllereck in Oberstdorf ergänzt ein neues, 33 Meter langes Förderband das bestehende Angebot für kleine Skistars.„Bei uns am Familienberg haben schon so viele das Skifahren gelernt. Damit der Nachwuchs für seine ersten Versuche ein professionelles und kindgerechtes Umfeld vorfindet, lassen wir unsimmer wieder etwas Neues einfallen“, so Henrik Volpert, Vorstand der Oberstdorfer Bergbahn AG. Das gilt sowohl für die Anlagen als auch für die Tarife: Erstmals gibt es in diesem Jahr eine Saisonkarte, die Familien mit mehreren Kindern einen spürbaren Preisvorteil bringt. Es fällt nur der Betrag für das erste Kind an, jedes weitere fährt kostenlos mit. Damit können Groß und Klein den ganzen Winter über alle Liftanlagen in der Zwei-Länder-Skiregion für sich nutzen.Gewohnt umwerfend zeigt sich im Winter 2017/18 die Aussicht vom Nebelhorn. Bereits in der letzten Saison hat die neu eröffnete Gipfelstation mit Panorama- und Gipfelblick sowie der spektakuläre Nordwandsteig für beeindruckte Pistensportler und Winterwanderer gesorgt, erklärt Peter Schöttl, Vorstand der Nebelhornbahn-AG: „Die Investition hat sich auf ganzer Linie gelohnt. Wir freuen uns schon darauf, dieses Jahr wieder viele staunende Gesichter und leuchtende Augen unter denSkibrillen zu sehen.“ Die optimierte Beschneiungsanlage schafft auch in ihremzweiten Winter beste Schneebedingungen von Anfang an: Die 7,5 Kilometer langeTalabfahrt steht durch die verbesserte Infrastruktur früher für die Gäste zurVerfügung und macht den Skitag zum Erlebnis auf ganzer Länge.Vom 18. bis 21. Januar 2018 steht die Ski-Flugschanze im Stillachtal ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft. Dieses sportliche Highlight sollte man sich nicht entgehen lassen und sich rechtzeitig ein Ticket sichern. Weitere Info: www.oberstdorf2018.de und www.oberstdorf.devereinen als Dachmarke die fünf Bergbahn-Unternehmen im bayerischen Oberstdorf und Vorarlberger Kleinwalsertal. Als wesentlicher Bestandteil der touristischen Infrastruktur in der Region stehen Innovation, Gästeorientierung und die Schaffung eines unvergesslichenBergerlebnisses für Einheimische und Gäste im Vordergrund. Unter der Dachmarkefirmieren die Nebelhornbahn-AG, Fellhornbahn GmbH, Oberstdorfer Bergbahn AG,Kleinwalsertaler Bergbahn AG sowie die Skiliftgesellschaft links der Breitach GmbH &Co KG.