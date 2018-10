Weihnachtsmarkt Hamburg: Das sind die schönsten Märkte 2018!

Zur Weihnachtszeit ist eine Tour durch Hamburgs geschmückte Straßen ein tolles Erlebnis. Da darf der Besuch auf dem ein oder anderen Weihnachtsmarkt in Hamburg nicht fehlen. Eine Vielzahl von den Märkten 2018 in der Hansestadt wird hier aufgelistet.

Die Adventszeit wäre in Hamburg nicht dieselbe ohne ihre zauberhaften Weihnachtsmärkte. Die Hafenstadt ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands und hat somit viel Platz für Adventsmärkte, die in den letzten Monaten des Jahres stattfinden. Niemand kann hier dem Zauber von Heiligabend entkommen! Wer 2018 eine Weihnachtsmarkt im Norden besuchen möchte, findet hier eine Übersicht.Weihnachtsmarkt im Überseequartier: 26.11. bis 30.12.2018Überseeboulevard im ÜberseequartierWeihnachtsmarkt Santa Pauli: 1911. bis 23.12018SpielbudenplatzHistorischer Weihnachtsmarkt: Termine stehen noch nicht festRathausmarktWeihnachtsmarkt am Gerhart-Hauptmann-Platz: 26.11. bis 29.12.2018Gerhart-Hauptmann-Platz und am MönckebergbrunnenWeihnachtsmarkt an der Binnenalster: Termine stehen noch nicht festam JungfernstiegWeihnachtsmarkt in der Hamburger Innenstadt: 26.11. bis 29.12.2018SpitalerstraßeWeihnachtsmarkt an der Petri- Kirche: 26.11. bis 29.12.2018Bei der PetrikircheWeihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt: Termine stehen noch nicht festGänsemarktWeihnachtsmarkt auf der Fleetinsel: 27.11 bis 23.12.2018FleetinselWeihnachtsmarkt in Altona: 26.11. bis 23.12.2018Ottenser Hauptstraße Hier finden Sie weitere Informationen.