Urlaub mit Hund: In diesen Städten sind Hotels am tierfreundlichsten

Insgesamt belegen gleich vier Hotels der Untersuchung den ersten Platz des Rankings. Das Superbude-Hotel-Hostel in St. Pauli, das ebenfalls in Hamburg liegende AMERON Hotel Speicherstadt, das Luxushotel Adlon Kempinski in Berlin und das Hotel Laimer Hof in München, haben es den Gästen mit Hundebegleitung am meisten angetan: Durchschnittlich 4,7 Sterne erhalten die Unterkünfte auf Google.Insgesamt schneiden alle untersuchten Hotels sehr gut ab. Das Schlusslicht bilden zwar das Maritim Hotel in Bad Homburg, das Arthotel in München, das Steigenberger Hotel am Flughafen Frankfurt, das nhow in Berlin und das B&B Hotel in Berlin-Tiergarten, jedoch haben auch diese fünf Gasthäuser mit 4,3 Sternen auf Google ihre Gäste von sich überzeugen können.Hund mitnehmen oder doch in eine Pension geben? Hundehalter:innen müssen auf Reisen mit höheren Ausgaben rechnen, als Personen ohne tierischen Begleiter. In der “Superbude” in St. Pauli zahlen sie dafür neun Euro pro Nacht für den Vierbeiner. Damit ist das Hotel das günstigste der Untersuchung – jedoch nur für das Tier. Für ein noch verfügbares Zimmer an Ostern zahlen zwei Erwachsene mit Hund 124 Euro. Insgesamt günstiger ist es dagegen im URBAN Loft Köln: Hier kostet der Hund zwar zehn Euro pro Nacht – von Karfreitag auf Karsamstag kostet das günstigste verfügbare Zimmer jedoch nur 89,90 Euro für zwei Erwachsene und ihren Hund. Mit Abstand am teuersten ist das Fünf-Sterne-Hotel Maison Messmer in Baden-Baden: An Ostern schlafen Hunde hier für 29 Euro pro Nacht, zwei Personen müssen für das günstigste noch verfügbare Zimmer 1108,20 Euro entrichten.Hundebesitzer:innen sollten beim Hotel ihrer Wahl den mitgebrachten Vierbeiner vorher bei der Buchung anmelden. Zu Extras, wie Hundenäpfen und -decken oder örben machen nur 13 Prozent der Hotels auf ihren Webseiten Angaben. Das Schloss Fleesensee in Mecklenburg-Vorpommern ist eines unter den wenigen, das den Vierbeinern seinen Gästen laut Webseite Näpfe, Korb und Leckerlis zur Verfügung stellt.Die Recherche von SantéVet ergab, dass sich gleich sieben der 30 besten tierfreundlichen Hotels in der Hansestadt befinden. Die beste Gelegenheit also, für Mensch und Tier mit jeglichen Bedürfnissen die ideale Unterkunft für einen Städtetrip zu finden. Von coolem Hostel auf dem Kiez, bis hin zum modernen "Designer-Hotel" in der Hafencity: Hier ist für jede:n Besitzer:in und dazugehöriges Tier etwas dabei.