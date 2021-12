Tierwohl: In Hamburg gibt es die drittmeisten Tierärzte und Tierärztinnen in ganz Deutschland

In den einwohnerstärksten Städten Deutschlands ist auch das Angebot an Tiermediziner:innen am größten: Unter den rund 3,6 Millionen Berliner:innen arbeiten 349 Tierärzte und Tierärztinnen, die sich um das Wohl der Hauptstadt-Haustiere kümmern. Den zweiten Platz belegt München mit 158 Tierärzt:innen, dicht gefolgt von Hamburg mit 154. Anders sieht es in Städten mit etwas mehr als 300.000 Einwohner:innen aus: In Münster gibt es hingegen nur 22 Tierärzt:innen, in Wuppertal 25 und in Bonn 26.Dass es in den einwohnerstärksten und flächenmäßig größten Städten die meisten Tierärzt:innen gibt, ist keine große Überraschung. Bei der Tierarztdichte hat aber nicht die Hauptstadt, sondern München die Nase vorn: In der bayrischen Metropole gibt es 0,51 Tierärzt:innen pro Quadratkilometer. Auf Platz zwei liegt Berlin mit 0,39 Tiermediziner:innen pro Quadratkilometer, den dritten Platz belegt knapp dahinter Hannover mit 0,38 Tierärzt:innen. Auch bei der Tierarztdichte bildet Münster das Schlusslicht des Rankings: 0,07 Veterinär:innen pro Quadratkilometer stehen den Heimtierbesitzer:innen hier zur Auswahl. Vor Bremen mit 0,14 Tierärzt:innen teilen sich Duisburg und Dresden mit 0,13 den vorletzten Platz.