Karriere beim Startup oder im Konzern?

Die erste Hürde – das Bewerbungsverfahren

Die Unterschiede im Bewerbungsprozess

Ist ein Startup das Richtige für mich?

Fazit



Eingeladen zu werden und sich persönlich präsentieren können – das ist die erste und zugleich oftmals größte Hürde für junge Bewerber. Vor allem für solche, die zur allgemeinen schulischen Laufbahn, in der Ausbildung oder während des Studiums noch die Interessen in der Freizeit ihres Lebens haben, weisen dabei oftmals keinen guten Notendurchschnitt vor. Doch selbst das sollte einen jungen Bewerber nicht entmutigen, sich bei namhaften Unternehmen zu bewerben. Eingeladen zu werden ist zwar eine große, aber mit etwas Kreativität auch machbare Hürde. Präsentieren Sie Ihre Stärken mit kreativen Ideen und bereiten Sie sich im Vorstellungsgespräch auf Fragen vor, die eventuelle “Schlenker” im Lebenslauf oder auf jeweiligen Zeugnissen betreffen. Viele Verantwortliche finden Personen mit vielfältigen Lebenserfahrungen interessanter, als solche die einen gradlinigen Lebenslauf vorweisen.Große bis sehr große Unternehmen neigen im Regelfall dazu, ein aufwändiges Bewerberverfahren zu betreiben, welches einen hohen Grad an Standardisierung besitzt. KMU (Kleine Unternehmen und Mittelstand) hingegen sind nicht ganz so förmlich und verzichten auf Assessment Center Methoden oder Gespräche, die über mehrere Runden gehen. Zu pauschalisieren sind solche Prozessse jedoch nicht! Während manche Konzerne auf eine lockere Atmosphäre mit einem oder maximal zwei Gesprächen mit direkten Vorgesetzten setzen, führen andere ein sehr aufwändigen Bewerbungsprozess, welcher bis zu vier Gespräche mit verschiedenen Verantwortlichen beinhaltet. Dabei könnte nach einer ersten Einladung zum Telefoninterview, ein Assessment Center mit zwei bis drei nachfolgenden persönlichen Gesprächen folgen.Eine solche Frage ist definitiv nicht pauschal zu beantworten. Auch wenn Konzerne bzw. große Unternehmen hinsichtlich der Kapitalmacht und der Vorzüge hinsichtlich Firmenevents oder der hauseigenen Kantine etc. haben, haben Startups auf der anderen Seite auch eine Vielzahl an Vorzügen vorzuweisen. Kurze Entschidungswege, flache Hierachien und mehr Entscheidungspielraum sind in der Regel Eigenschaften, die in großen und dementsprechend stark standardisierten Unternehmen nicht an der Tagesordnung sind. Nichts desto trotz kommt es auch das individuelle Profil eines Menschen an, ob ein Startup, der Mittelstand oder ein großes Unternehmen die Richtige Wahl ist.Ob Startup, KMU oder Konzern – Fakt ist, dass eine pauschale Antwort für die “Richtige Wahl” nicht getroffen werden kann und es auf das individuelle Profil bzw. die Interessen, Stärken und Schwächen eines Bewerbers ankommt.