Aufbau einer Masterarbeit

Der Aufbau IhrerMasterarbeit soll wie folgt werden: Titelblatt oder Deckblatt, Zusammenfassung, Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Tabellen, Figuren, Danksagung, Hauptteil der Arbeit, Literaturverzeichnis, und Anhänge. Die Zusammenfassung muss die Arbeit prägnant und genau umfassen. Sie teilt das Problem, die Untersuchungsmethoden und die Schlussfolgerung mit. Auf keinen Fall sollten Sie hier Tabellen, Grafiken, oder Illustrationen platzieren. Die Zusammenfassung darf nicht mehr als 350 Wörter lang sein, und jede Masterarbeit muss eine Zusammenfassung haben, denn die erklärt die wichtigsten Ziele und Beiträge der Forschung, die von der Öffentlichkeit verstanden werden können. Dann kommen wir zum Vorwort.Das muss eine Erklärung enthalten, die auf Ihren Beitrag zur Identifizierung und Design des Forschungsprogramms,Durchführung der verschiedenen Teile der Forschung, und der Analyse der Forschungsdaten hindeutet.Führt irgendeine der in der Masterarbeit vorgelegten Arbeiten zu irgendwelchen Einreichungen, dann solltenSie alle diese im Vorwort aufführen. Die oben beschriebene Erklärung soll die relativen Beiträge aller Mitarbeiter und Mitautoren (einschließlich der Aufsichtsbehörden und Mitglieder des Aufsichtsausschusses) detaillieren,wenn die Arbeit Materialien enthält, die zur Veröffentlichung vorgelegt werden. Auch der Anteil der vom Studierenden durchgeführten Forschung muss veröffentlicht werden. Der Inhalt des Vorwortes muss von Ihrem Betreuer überprüft werden. Die Anerkennung muss auf der endgültigen Masterarbeit erscheinen. Stellen Sie Danksagungen, einleitendes Material und eine Liste von Publikationen ins Vorwort nicht. Sie gehören im Danksagungsabschnitt, den ersten Abschnitt der Masterarbeit und die Anhänge.Sie können eine kurze Erklärung schreiben, die den Beitrag zu ihren Forschungen und Studien aus verschiedenen Quellen anerkennt, einschließlich (aber nicht beschränkt auf)Ihres Dozenten und Ausschusses,Finanzierungsagenturen, und Kollegen. Sie dürfen sogar Familienmitglieder und Freunde einbeziehen, wenn Sie dies für angemessen halten.Eine Einleitung muss Sie immer hinzufügen. Die soll das Thema, die Hypothese und / oder Ziele (manchmal auch "die Forschungsfrage" genannt) unbedingt angeben und ausreichende Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen, damit ein Laie sie versteht. Sie sollen eine gründliche Überprüfung der relevanten Literatur hinzufügen, am besten in einem separaten Kapitel.Die Schlussfolgerungmuss Ihre Beherrschung des Feldes beweisen und den Gesamtbeitrag der Arbeit zur breiteren Disziplin im Kontext beschreiben. Eine gutgeschriebene Schlussfolgerung umfasst Schlussfolgerungen zu den in der Einleitung vorgestellten Zielen oder Hypothesen, reflektierende Analyse der wissenschaftlichen Arbeit, Kommentare über die Bedeutung und den Beitrag des Stipendiums,und ihre Schlussfolgerungen im Rahmen der aktuellen Kenntnisse auf dem Gebiet sowie Kommentare zu den Stärken und Grenzen der Forschung / Stipendien, eine Diskussion über mögliche Anwendungen der Befunde und eine Beschreibung der möglichen zukünftigen Forschungsrichtungen, die auf der jeweiligen Arbeit beruhen.Den Erfolg eines Musters bei der Bewältigung der Erwartungen beurteilen Fachleute in der jeweiligen Disziplin. Sie sollten auch ein Literaturverzeichnis oder Referenzteil für die gesamte Masterarbeit haben.Die Anhänge müssen sich auf dasjenige Material beziehen, das das Hauptargument der Arbeit unverzüglich unterstützt. Sie müssen nur dasjenige Material enthalten, auf das in dem Dokument hingewiesen wird. Unter den geeigneten Materialien für Anhänge sind zusätzliche Details der Methodik und / oder Daten, von spezialisierten Geräten entwickelte Diagramme, Kopien von Fragebögen oder Umfragen, die in der Forschung verwendet werden u.a. Sie dürfen Kopien der Ethikzertifikate in die Anhänge einbeziehen. Die Materialien, die die Masterarbeit ergänzen, aber sind für die Anhänge nicht geeignet können Sie archievieren. Darunter sind Rohdaten, der ursprüngliche Plan der Forschung und Analysen.Es gibt keine eindeutige Antwort auf der Frage, wie eine Masterarbeit zu schreiben. Auf jeden Fall fängt alles mit der Motivation an. Das Thema, das Sie gewählt haben, muss Sie wirklich interessiert. Eine Masterarbeit kann ohne ein interessantes Thema nur schwer angefertigt werden. Ihre Argumente müssen einzigartig sein. Diese alternativen Argumente sollten mit gewissen Fakten verbunden werden. Der Schwerpunkt sollte jedoch darauf sein, Ihren eigenen Standpunkt ehrlich und beständig zu bewerten. Sie können beim Erstellen eines überzeugenden zentralen ArgumentsMonate verbringen. Das kann frustrierend, sogar überwältigend scheinen, aber trösten Sie sich mit diesem Gedanken - das ganze Projekt wäre langweilig, wenn Sie genau wissen würden, was zu sagen, sogar bevor Sie mit der Arbeit beginnen.Wir haben nicht alle Ihre Fragen beantwortet?