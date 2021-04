2021: Geschäftsmöglichkeiten in Hamburg

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes verdeutlichen, wie sehr die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 gesunken ist. So lag die BIP-Rate gegenüber dem Vorjahr um 5,0% niedriger. Dieser starke Abschwung setzte einem Jahrzehnte andauernden Wachstumstrend ein abruptes Ende.Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie lange es dauern wird, bis sich die deutschen Städte von dem Schlag erholt haben? Wann werden die Innenstädte wieder für den Handel, das Gastgewerbe und das Kulturgewerbe attraktiv sein?Wie ist die Situation in Hamburg? Welche Wirtschaftszweige haben am meisten unter Corona gelitten und was wird die nahe Zukunft bereithalten?Die Corona-Krise hatte im ersten Halbjahr 2020 besonders schwerwiegende Folgen für den Hamburger Hafen. Die reduzierte Handels- und Geschäftsaktivität ließ sich zu jener Zeit deutlich beobachten und legte einige Hafenbecken still. Die Nachfrage der Verbraucher sank, weshalb auch die Häufigkeit der notwendigen logistischen Fahrten abnahm.Daneben sahen sich die Gastronomie und das Gastgewerbe in Hamburg stark von COVID-19 betroffen. Familien und Personen zwischen 30 und 39 Jahren bekamen die Krise am deutlichsten zu spüren, obwohl die Regierung eine Vielzahl von Hilfsprogrammen ins Leben rief. Auch in anderen Branchen, wie dem verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und den Rechtswissenschaften, lag plötzlich ein Überangebot vor. Für die pharmezeutische Industrie galten derweil andere Regeln: Hier stieg die Nachfrage aus offensichtlichen Gründen.Auch die eCommerce Branche konnte im Jahr 2020 ein Wachstum verzeichnen. Als Heimat europäischer und global führender Handelshäuser wie Otto Group, Globetrotter oder Görtz sowie einer Vielzahl von kleineren e-Shops ist Hamburg ein wichtiges Zentrum für den deutschlandweiten Online-Handel.Wie sieht es mit dem Büromarkt in Hamburg aus? Welche Prognosen geben die Experten für die nähere Zukunft ab?Trotz der Pandemie hat der Hamburger Büromarkt keinen allzu starken Rückgang verzeichnen müssen. Obwohl die Lockdown-Verordnungen zu einem vorübergehenden Zusammenbruch der Mietaktivitäten führte, stellen Büroräume und Hamburg Business Center nach wie vor zentrale Orte für die Ausführung wichtiger Projekte und Aufgaben dar. Mittlerweile ist bekannt, dass die Pandemie als Katalysator für die Entstehung eines hybriden Arbeitsmodells diente, bei dem die Mitarbeiter je nach Art der anfallenden Aufgaben zwischen dem Home Office und dem Büro wechseln. Hamburg und Berlin sind diejenigen Städte, in denen der größte Anteil der Geschäftsflächen untervermietet wurde (jeweils knapp unter 50%). Unternehmen aus dem Transport-, dem Versicherungs- und dem Mediensektor gaben die Pandemie am häufigsten als Grund für eine spontane Untervermietung an.Obgleich die Pandemie schon vor mehr als einem Jahr ausgebrochen ist, gibt es aktuell strikte Regeln, die Mieter in jedem Business Center in Hamburg befolgen müssen. Laut einem Gesetztesbeschluss müssen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern, sofern es irgendwie machbar ist, die Fernarbeit bzw. Heimarbeit ermöglichen. Wer stattdessen in einem gemeinsamen Büro arbeitet, muss zu jeder Zeit eine Gesichtsmaske tragen. Das Tragen von Masken ist in allen Büros obligatorisch, in denen sich zwei oder mehr Personen zur gleichen Zeit befinden. Die Gesichtsmaske darf nur vorübergehend entfernt werden, wenn dies für die Ausführung der Arbeit unbedingt erforderlich ist. Zudem sind Unternehmen dazu angehalten, ihren Mitarbeitern zweimal pro Woche Schnelltests zur Verfügung zu stellen.Zu Beginn der Pandemie konnten sich die Hamburger Unternehmen auf eine finanzielle Unterstützung von den lokalen Behörden verlassen. Diese sogenannten Überbrückungshilfen wurden erneut im Herbst und im Winter gewährt, um Unternehmen, die aufgrund von Corona nicht mehr im gewohnten Ausmaß funktionieren können, unter die Arme zu greifen. Zusätzliche Mittel sind noch für die nächsten zwei Jahre vorgesehen, damit die Betriebe vor dem Corona-bedingten Bankrott bewahrt werden können.Die Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Selbstständige und mittelständische Betriebe bis 250 Beschäftigte mit unbürokratischen Zuschüssen zur Liquiditätsüberbrückung zu unterstützen. Daneben gibt es zahlreiche andere Programme, die Anträge zur finanziellen Unterstützung von Unternehmen bearbeiten. Allerdings müssen die Unternehmen je nach Förderprogramm unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen, um antragsberechtigt zu sein.Hamburg wird oft als heimlicher Star oder verstecktes Juwel der weltweiten Startup-Branche bezeichnet. Deutschlands zweitgrößte Stadt zählt aktuell über 1200 aktive Unternehmen im Startup-Sektor und konnte bereits viele Erfolgsgeschichten feiern. Für Investoren, Innovateure, Erfinder, Entwickler und Digital Marketer gilt Hamburg als eine der lebenswertesten Städte Europas. Hamburg vergibt sogar seinen eigenen Startup-Preis, der darauf abzielt, innovative Geschäftsansätze in das gesamte wirtschaftliche Ökosystem der Region zu integrieren.Die Financial Times Group hat in ihrer jüngsten Studie Hamburg als smarteste City Deutschlands eingestuft und sie mit Metropolen wie Houston und Montreal gleichgestellt. In Hamburg lag, getreu der hanseatischen Herkunft, der Schwerpunkt stets auf der Kombination von Tradition und Innovation. Diese Strategie geht in nahezu allen Geschäftsbereichen der Region auf.Das vergangene Jahr war für viele Menschen mit Herausforderungen und Ängsten verbunden, doch hat die Pandemie weltweit zu einem kritischen Überdenken der eigenen Lebensweise geführt und die Menschen dazu gebracht, neue Möglichkeiten zu erwägen. In dieser Hinsicht spielten die Hamburger Startups eine entscheidende Rolle – sie dienten als Eckpfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung. In den vergangenen Jahren hat sich die Hafenstadt zu einem sehr attraktiven Gründerzentrum entwickelt. Die Liste der erfolgreichsten Startups in Hamburg umfasst u.a. Kreditech, Wunder Mobility, Jimdo, NAGA, Sponsoo, Aidhere, Fashion Cloud und Joblift. Die Gründer sind in ganz verschiedenen Sektoren tätig, darunter Gaming, Finanzen, Marketing, Transport, E-Commerce usw. Das Startup-Ökosystem in Hamburg gilt als drittstärkstes in Deutschland und belegt weltweit den 47. Platz.SchlussfolgerungTrotz des erneuten Lockdowns haben einige Städte gute Chancen, nach dem Ende der Pandemie relativ schnell ihren gewohnten Rhythmus aufzunehmen und zur Normalität zurückzukehren. Die Impfung, die seit einigen Monaten durchgeführt wird, bereitet landesweit viel Hoffnung. Hamburg gehört laut Expertenmeinung zu den 10 deutschen Städten, die sich besonders zügig von der Coronakrise erholen werden. Die Business Center Hamburg sind bereits wieder geöffnet und ermutigen die Menschen dazu, allmählich zu ihren Büroarbeitsplätzen zurückkehren. Viele Geschäftsinhaber können es kaum abwarten, ihre Mitarbeiter zurück ins Büros zu schicken. Aufgrund der hohen Widerstandsfähigkeit, die deutsche Unternehmer an den Tag legen, und der großzügigen Unterstützungspakete seitens lokaler Organisationen und staatlicher Institutionen kann die Hamburger Wirtschaft in eine positive Zukunft blicken.