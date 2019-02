"WINTERMOVE" - Hamburg gegen die Kälte - DEMO für die Obdachlosen

+ JETZT Aufstehen für die Rechte der Obdachlosen +

Kommt alle hin - 9.2. - DEMO für die Obdachlosen!

Es ist traurig und beschämend zugleich, dass eine so reiche Stadt wie Hamburg ihre Mitbürger auf der Straße erfrieren lässt - sie kein besseres Angebot den Obdachlosen macht. Viele der Betroffenen - und das ist bekannt - meiden die Notunterkünfte, weil sie mit der Situation dort nicht klar kommen. Wir wollen, dass die Stadt die Sorgen und Nöte der Obdachlosen ernst nimmt und Abhilfe schafft. Es kann nicht sein, dass Betroffene sich fürchten müssen, vor dem, was sie in den Notunterkünften erwartet. Das Prozedere sei "unmenschlich" und "unwürdig" - das gehe "an die Substanz und die Gesundheit" - zitiert das Straßenmagazin Hinz & Kunzt den Sprecher des Hamburger Sozialverbands Klaus Wicher. Wir teilen diese Auffassung.Wenn nicht für Alle und generell, dann doch wenigstens für die Obdachlosen im Rentenalter, damit vor allem ältere Menschen mit Krankheitsmerkmalen, wie Gehbehinderung und Altersschwäche, nicht länger jeden Morgen raus in die Kälte müssen und sie stattdessen direkt und vor Ort verweilen dürfen. Entsprechende Vorschläge zur Finanzierung und zur Umsetzung eines solchen Tagesaufenthalts wurden und werden gemacht.Am 9. Februar gehen wir gemeinsam und mit weiteren Bündnispartnern auf die Straße und demonstrieren für eine bessere Versorgung der Obdachlosen durch die Stadt und für die Schaffung von Wohnraum speziell für Obdachlose, damit alle Diejenigen eine Chance bekommen, die sonst regelmäßig bei Wohnungsbesichtigungen leer ausgehen. Wohnen muss ein Grundrecht sein und werden! Recht auf Wohnen ins Grundgesetz - JETZT!Auftaktkundgebung 9.2. - 13 Uhr - Reeperbahn - Höhe Spielbudenplatz.Route: Davidstrasse (13:30h) - St. Pauli Hafenstrasse - Landungsbrücken (14h) - Helgoländer Allee - Kersten Miles Brücke - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig Erhard Strasse - Willy - Brandt Strasse - Rödingsmarkt - Stadthausbrücke - Große Bleichen - Jungfernstieg (16h) - Reesendamm - Rathausmarkt - Mönckebergstrasse + Karstadt (17 Uhr) - Schlusskundgebung: Saturn 17:30hWeitere Infos zur Demo unter:www.aktionsbuendnis-hamburger-obdachlose.de | www.hamburger-obdachlose.deMax Bryan, Luise Schoolmann, Anneke Sorger & TeamKontakt: post@hamburger-obdachlose.de