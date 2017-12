Schöne Adventszeit! - Aber nicht für die SPD

Der Wirt hatte nach ihrem Eintreffen die zweite Kerze am Kranz angezündet, der unübersehbar über dem Tresen hing.Walter grinste und sagte: "Beim Bundesparteitag der SPD ist ja keine Adventsstimmung aufgekommen; 'Ankunft' sieht ja wohl anders aus! Unseren Hamburger BürgermeisterOlaf Scholz haben sie mit unter sechzig Prozent abgestraft!""Ja, das sind die immer wiederkehrenden Flügelkämpfe 'rechts' gegen 'links'", erwiderte Ralf."Und nicht nur das!", ergänzte Karl. "Auch Jusos gegen den Vorstand, also gegen eine erneute große Koalition!"Walter nippte nachdenklich an seinem Bier. "Wie kann man da mit der Union zu einer Einigung kommen?!"



Wie man sich auch verhält, es kann nur falsch sein!

"Die will man doch gar nicht!", entgegnete Karl. "Man will in offene Gespräche eintreten ohne Vorbedingungen. Das ist eine Aussage, die niemandem in der Partei wehtut! Hätte die SPD es abgelehnt, wäre der Vorstand von außen mit 'Vaterlandslose Gesellen' beschimpft worden!"Ralf nickte. "Ich sehe das ebenso! Zwei Punkte genügen, um die Verhandlungen vorzeitig platzen zu lassen: 'Die Bürgerversicherung' und die 'Vereinigten Staaten von Europa'.Wir waren uns doch schon einig: An Neuwahlen kommen wir nicht vorbei!""Du hast die Alternative 'Minderheitsregierung' vergessen!", sagte Walter"Die will Frau Merkel nicht!", widersprach Ralf., korrigierte Walter. "Um an der Macht zu bleiben, muss sie die Kröte schlucken! Der Jens Spahn wird doch schon als neuer Kanzler gehandelt.""Der ist aber angreifbar!", meinte Ralf. "Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir.""Welche Schlagzeile?""Martin Schulz wurde angegiftet mit: 'Kann ein Mann ohne Abitur Kanzler werden?'Und jetzt wird irgendwo stehen: 'Kann ein Mann, der schwul ist, Kanzler werden?'"Walter war entsetzt. "Das ist doch nicht dein Ernst?! Darauf brauche ich erstmal einen Klaren! Charly, bitte drei Malteser!"Ralf beharrte auf seiner Meinung und Karl beschwichtigte: "Dazu wird es nicht kommen!Der erzkonservative Flügel der CDU wird ihn aus diesen Gründen nicht nominieren!"Der Wirt kam mit dem Schnaps. Walter prostete ihnen zu und sagte: "Wir sind keine Hellseher, aber Anfang 2018 werden wir eine neue Regierung haben. So oder so!"