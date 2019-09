Anzeige

Nachhaltigkeit über den Wolken

Seit 2018 über 26 Millionen Einweg-Plastikartikel bei den TUI-Fluggesellschaften eingespart

Fluggesellschaften unterstützen das von der TUI Group verfolgte Ziel, bis 2020 250 Millionen Einweg-Plastikartikel einzusparen

Neue nachhaltige Amenity Kits auf Langstreckenflügen ab diesem Monat

Neu im Bordverkauf: nachhaltige Armbänder aus recycelten Fischernetzen



Fluggesellschaften unterstützen das von der TUI Group verfolgte Ziel, bis 2020 250 Millionen Einweg-Plastikartikel einzusparen

Neue nachhaltige Amenity Kits auf Langstreckenflügen ab diesem Monat

Neu im Bordverkauf: nachhaltige Armbänder aus recycelten Fischernetzen



Urlauber, die in diesem Sommer mit einer TUI-Fluggesellschaft geflogen sind, werden festgestellt haben, dass an Bord erheblich weniger Plastik verwendet wird. Der führende Reisekonzern hat bekanntgegeben, dass seit 2018 mehr als 26 Millionen Einweg-Kunststoffartikel eingespart worden sind. Die TUI-Fluggesellschaften, die laut dem atmosfair Airline Index 2018 bereits heute eine der klimaeffizientesten Flotten betreiben, kommen dadurch ihrer Verpflichtung nach, auch den Bordbetrieb möglichst nachhaltig zu gestalten.

3,7 Millionen Einweg-Plastikteile wurden durch eine Reduzierung der an Bord ausgegebenen Plastik-Bestecksets eingespart. Außerdem wurde die Länge der Kopfhörerkabel gekürzt und die Plastikverpackung der ausgegebenen Decken durch eine Papiermanschette ersetzt. Zudem geben die Airlines beim Bordverkauf auch keine Plastiktüten mehr aus.



Die TUI-Airlines bleiben auch weiterhin innovativ. Sie haben die auf Langstreckenflügen an Kinder zur Beschäftigung ausgegebenen Activity Kits neu gestaltet. Statt in einer Plastikverpackung werden die Activity Kits jetzt in einer umweltfreundlicheren Papierverpackung angeboten, um Plastikabfälle zu reduzieren. Die Kits bieten verschiedene Spiele, die Kinder im Alter von drei bis 10 Jahren beschäftigen und unterhalten sollen. Sie ermutigen die Kinder auch, darüber nachzudenken, wie sie zur Reduzierung von Plastikabfällen im Urlaub beitragen können.

Darüber hinaus hat die Airline auch ein neues, nachhaltiges Amenity Kit entwickelt, das in einer wiederverwendbaren Verpackung aus recycelten PET-Kunststoffflaschen ausgegeben wird. Dabei wird nicht nur recyceltes Plastik für die Kits verwendet, sondern zugleich werden eine Million zusätzlicher Einweg-Plastikartikel aus den Kits eingespart. Wo aus Hygienegründen weiterhin Verpackungen nötig sind, wird dafür FSC-zertifiziertes Papier verwendet. Dieses Produkt ist ein Musterbeispiel für die engere Zusammenarbeit mit allen Lieferanten zur Minimierung der Verpackung und findet auch bei vielen anderen Produkten Verwendung.



Sämtliche Fortschritte wurden im Kontext des anhaltenden Engagements aller Airlines der TUI Group für eine Einsparung von 40 Millionen Einweg-Plastikartikeln bis 2020 erzielt. Bis 2020 will TUI 250 Millionen Einweg-Plastikartikel einsparen. Zu den Maßnahmen gehören auch die Vermeidung von 112 Millionen Einweg-Plastikartikeln aus Hotels, die Einführung der „Plastikreduzierungs-Richtlinien“ für Hotels sowie das von TUI Cruises gestartete ehrgeizige Plastik-Reduktionsprogramm „Wasteless“. Die Initiativen entsprechen der Nachhaltigkeitsstrategie „Better Holidays, Better World“ der TUI Group. Sie umfasst vier Kernbereiche, in denen TUI nachhaltigen Tourismus innerhalb des eigenen Unternehmens, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, in der gesamten Branche und in den Destinationen fördern will.

Gefällt mir