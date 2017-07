" Ich bin für G 20 ! "

Hamburg : Messehallen |

Von Christian Schüle in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 7.Juli 2017

Alle sind jetzt gegen G 20,gegen den Gipfel in Hamburg, gegen Kapitalismus. Demonstrieren ist mega, das muss schon sein-aber wofür ?Ab Donnerstag darf man die üblichen Reiz-Reaktions-Ritualproteste erwarten, die ohnehin keinen Regierungschef beeindrucken: Welthandelsgegner geißeln den Freihandel, Rüstungsgegner Rüstungsexporte, Umweltschützer Klimaverschmutzung;Autonome der schwarzen Blöcke aller Länder greifen deutsche Bullen an,20 000 Polizisten schützen Demonstrationsrecht, Sicherheitszonen und die öffentliche Ordnung. Die einen kündigen die "Hölle" an, andere wollen den Gipfel und überhaupt alles zerstören. Niemand demonstriert für G 20.Das sollte uns gut und teuer sein in diesen gefährlichen Zeiten. Zuversicht ist alternativlos,Steinewerfen dumm und die offenbar brennend heiße Frage, wo die Protestcamper übernachten, eigentlich uninteressant. "ist Publizist in HamburgDen wesentlichen Teil des Textes habe ich in Fettdruck hervorgehoben.Christian Schüle sagt, was ich besser nicht formulieren könnte.Hinzugefügt: Auf dem Hamburger Gipfel werden, nach meiner Einschätzung, die ersten Weichen gestellt, wie sich die Zukunft Europas gestalten wird.Wohin wird die Reise gehen ?Ich stehe für ein vereintes Europa in einer friedlichen Welt.