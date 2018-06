Bayern First - Seehofer und Söder pokern hoch

Charly, der Wirt, hatte schon seinen Großbildschirm wieder aufgestellt, damit die Fußball-Fans ab dem frühen Nachmittag bei Korn und Bier in Begeisterung fallen oder kritisieren konnten.Karl, Ralf und Walter nahmen wie immer an ihrem Stammtisch Platz. Da sie in ihrer Jugend zusammen Handball gespielt hatten, waren sie an Fußball nicht interessiert. Selbst die Spiele der Weltmeisterschaft wurden nebenbei registriert. Nationalstolz ging ihnen ab. Der Bessere sollte gewinnen. Und außerdem waren die Gehälter der "Balltreter" sowieso maßlos überzogen!



Seehofer will sich nichts gefallen lassen

Nach dem ersten Bier sagte Karl: "Minister Seehofer will sich nichts gefallen lassen.""Was meint er damit?", fragte Walter"Dass er von der Kanzlerin nicht entlassen werden will, wenn er die bereits in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlinge an der Grenze abweisen lässt."Walter nickte. "Das ist ein Ultimatum und bedeutet den Bruch der Union.""Nicht nur das!", schaltete Ralf sich jetzt ein, "das bedeutet das Ende der Großen Koalition!""Ich glaube, Seehofer wird das nicht so weit kommen lassen", wiegelte Walter ab. "Der eigentliche Strippenzieher ist Markus Söder, der hat Seehofer scharf gemacht, weil er bei der Landtagswahl am 14. Oktober unbedingt die absolute Mehrheit schaffen will!"

Merkel muss weg

"Das mag sein", stimmte Ralf zu, "aber der Seehofer soll doch gesagt haben: 'Ich kann mit der Frau nicht mehr!' Dass heißt : Merkel muss weg!"Walter lachte. "Das ist deine Auslegung! Wenn Seehofer und Söder bis vor einigen Monaten noch Rivalen und keine Freunde waren, sind sie sich jetzt einig: Bayern first! Und das geht nur, wenn man die SPD klein hält und durch rechtslastige Flüchtlingspolitik der AfD Wähler abspenstig macht!""Die SPD hält sich selber klein!", war Karl überzeugt. "Generalsekretär Klingbeil tat so, als bereite man sich schon auf Neuwahlen vor. Vizekanzler Scholz dementierte das sofort und appellierte an die CDU/CSU, sich gefälligst zu vertragen, sie seien doch gewählt worden, um zu regieren!""Kein Wunder!", rief Walter. "Das ist doch Eigeninteresse! - Wie will er mit einer Zwanzig-Prozent-Partei wieder Finanzminister und Vizekanzler werden?!""Noch besteht ja Hoffnung, dass Ende der kommenden Woche beim EU-Gipfel eine gemeinsame Flüchtlings-Lösung kommt", meinte Ralf."Das glaubst du doch selbst nicht!", entgegnete Walter. "Als 2015 Merkels unabgestimmte und ungeordnete Grenzöffnung begann, waren die anderen EU-Staaten brüskiert. Wie kann sie jetzt Solidarität erwarten, wo sie sich das selbst eingebrockt hat?!"Karl bestellte noch eine Runde Bier und sagte: "Ich glaube das auch nicht.