Sie sind entstanden am 22.02.2021.in der Abendstimmung an der Doven Elbe in Hamburg-Allermöhe.Es war ein frühlingshaft warmer Tag mit Sahara-Staub in der Luft.Auf dem Wasser schimmern in Ufernähe noch Eisflächen im Licht der untergehenden Sonne.Stille und Frieden liegt über Wasser und Land ...Seit dem 24.02.2022 ist in Europa Krieg - Putin´s Angriffskrieg gegen die Ukraine.Kirsten Mauss