Wunderschöne Gebirgstour in den Stubaier Alpen

Da wir früh auf der Sulzenauhütte waren, entschlossen wir uns auf dem Zentralalpenweg 02 weiter zur Dresdner Hütte zu wandern. Der Weg führte am Fuß des Großen Trögler Richtung Sulzenauferner auf der ehemaligen Seitenmoräne des Gletschers und über Steinplatten aufwärts zum Peii-Joch (2676 m). Mitunter ging der schmale Pfad am Drahtseil entlang. Die Anstengung wurde belohnt mit herrlichen Ausblicken auf die Gipfel von Aperer Pfaff über das Zuckerhütl bis zum Wilden Freiger (3418 m), der an der Grenze zu Nordtirol sich erhebt. Beim Aufstieg hatten wir auch einen Blick auf die Blaue Lacke (2289 m), die farblich deutlich absticht vom weißgrauen Schmelzwasser des Gletschers.Dann galt es wieder abzusteigen zur Dresdner Hütte, zunächst über Platten, dann an der Felswand entlang, schließlich über die natürliche Schutthalde unterhalb des Tröglers. In der Dresdner Hütte (2302 m) hatten wir ein gutes Essen verdient. Maria wählte Germknödel und ich Kaiserschmarren. Nach der herrlichen Alpentour fuhren wir mit der Stubaier Gletscherbahn abwärts zur Matterbergalm.