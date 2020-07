Wanderung durch das Iseltal zur Clara-Hütte

Von der Pebell-Alm (1513 m) erblickten wir die Umbal-Wasserfälle. Von hier aus ging es auf dem Wasserschaupfad steiler aufwärts. An unserer Seite schossen die Wasserfälle des Klein- und Großbaches in die Tiefe. Bildtafeln informierten uns näher über die Wasserfälle im Iseltal. Aber es gab am Weg noch mehr zu bewundern. Viele zauberhafte Käfer waren unterwegs, kletterten die blanken Grashalme hinauf. Wir wunderten uns, dass ein zartes Spinnennetz so ein Wetter ausgehalten hatte, das schaukelnd und mit funkelnden Tropfen besetzt zwischen niedrigen windschiefen Zirben hing.Ab der Ochsner-Hütte (1933 m) wurde der Anstieg wieder gemächlicher. Wir wanderten in der Auen des oberen Iseltales. Von dem Gletscher Umbal-Kees kam ein kühler Wind herunter. Auf den Almwiesen grasten braune Kühe, die sich an dem satten Grün voller Butterblumen labten. Die Almwirtschaft konnte nicht mehr weit sein. Wir hörten Hunde bellen und sahen beim Näherkommen auch Ziegen und Hühner. Nach dreieinhalbstündiger Wanderung erreichten wir unser Ziel die Clara-Hütte (2038 m). Ein gutes Korianderbrot gab es dort und einen noch besseren reifen Hartkäse mit einer Rinde aus Wiesenkräutern, dazu eine Kanne Buttermilch. Wir genossen von der Hütte den Blick in die schneebedeckten Berge, darunter die Rötspitze und die Daber-Spitze.Wir wanderten fast denselben Weg zurück und erlebten jetzt die Berge und Wasserfälle aus einer anderen Perspektive. Bei der Pebell-Alm stiegen wir auf eine Aussichtskanzel, die uns einen besonderen Blick auf den Wasserfall des Großbaches ermöglichte. Bei der Pebell-Alm gab es zudem Kaffee und Apfelstrudel. Das letzte Wanderstück nach Stroden erlebten wir auf einem anderen Weg. Dann nahm uns ein Bus mit nach Prägraten.