Verweilen am Allermöher See

Die gründelnden Schwäne ziehen meine Blicke auf sich und stimmen mich heiter.Am Uferrand leuchten gelbe Wasserschwertlilien und erfreuen mich mit ihren Blütenformen.Ich mache mich auf zu einer Spazierrunde rund um den See.Viele gelbglänzende Butterblumen gibt es auf grünen Liege- und Spielflächen.Butterblumen lassen mich lächeln in froher Erinnerung an eine myheimat-Butterblumenwiese.Die wilden Rosen der Hagebuttensträucher am Wegesrand lassen mich an die Inseln der Nordsee denken. Wildrosen blühen zärtlich in blassem Rosé.Mein Weg führt über eine Fleetbrücke zu einer Bank im Schatten - ein Platz zum beschaulichen Verweilen. Sommerlicher Duft liegt in der Luft. Vögel singen ihr Lied vom Leben.Über den glitzernden See leuchtet mir das Licht der Sonne entgegen.Wie Wolken ziehen Gedanken und Bilder an meinem inneren Himmel entlang.Herzlich grüßt Kirsten Mauss