Seen und Canyons im Jasper National Park

Unweit von Jasper empfiehlt sich eine Wanderung durch das Maligne Canyon, eine enge Klamm, über die fünf Brücken gebaut sind. Von diesen schaut der Wanderer in die beeindruckende Schlucht.Sehenswert ist auch der Pyramid Lake am Fuß des Pyramid Mountain, der in seiner felsigen Gestalt wirklich einer Pyramide gleicht.