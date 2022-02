Im Westen von Island von Borganes bis zum Breidafjördur

Von Borgarnes nahmen wir die Straße S 54, die uns zur Halbinsel Snaefelsnes führte. In Stykkishólmur kauften wir die Karten für die Fähre durch den Breidafjördur. Vor dieser Fjordfahrt fuhren wir weiter nach Westen. In Grundarfjördur suchten wir die Jugendherberge auf. Der junge Ort lebt von FischAm nächsten Tag suchten wir zunächst einen Wasserfall vor Freda und dann den Hafen von Olafsvik mit seinen Fischbetrieben auf. Der Ort bietet auch eine moderne, weiße, spitz zulaufende Kirche. Wir fuhren weiter nach Hellissandur mit seinen Basaltströmen und nach Skardsvik mit der bizarren Basaltküste. . In Felsen sahen wir viele Vogelnester. Wir erlebten Sandstrände und Basaltfelsen an der Küste. Der Leuchtturm auf einsamen Landzunge Öndverdarnes markiert den westlichsten Punkt der Halbinsel. Am Nachmittag wanderten wir von Hellmar nach Anarstapi an der Steilküste entlang.Am nächsten Tag überquerten wir den breiten Breidafjördur von Stykkesholmur aus. Die Fähre hielt bei der Insel Flatey. Wir sahen mehrere weitere Inseln. Wir kamen an in Brjanslekur. Von dort fuhren wir über die S 62 nach Westen.Diese ersten Tage vermittelten uns einen lebendigen Eindruck von Gebirgs- und Fjordlandschaften des Island-Insel.