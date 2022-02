Gletscher und Fjorde im Osten von Island

Wir erstrebten den Osten über die Straße 1 an und erreichten am 4. Juli 2015 gegen 16.00 Uhr Egilstadir und durchfuhren die Landschaft des Berufjordur. Wir übernachteten in der Jugendherberge Berunes, die in einem alten Bauernhof in schöner Umgebung eingerichtet wurde.Bei Krossnes am Nordurfjördur erlebten wir am nächsten Tag eine heftige Brandung. Weiter im Innern fanden wir eine Landschaft voller Lupinen. Dann wurden die Gletscherarme des Vatnajökull sichtbar, des größten europäischen Gletschers. Als erstes entdeckten wir den Hoffalljökull. Wir durchfuhren eine Sandmoräne mit unserem Wagen.Besonders beeindruckend war der Breidamerkerjökull miit dem Treibeis auf dem vorgelagerten See. Eis war z. T. auf Land geschwemmt. Vulkanasche konnten wir am Meer finden. Vom Schaftafell sahen wir eine riesige Sandfläche. die von zahlreichen Flussarmen durchquert wird. Wir durchfuhren eine bewegende Gebirgslandschaft bis nach Hörgsland, wo wir ein Cottage bezogen.Am nächsten Tag durchfuhren wir die breiten Lavaflüsse des verheerenden Laki-Ausbruchs von 1783/84. Die Lavaflüsse, die wohl mächtigsten in historischer Zeit wälzen sich in einem 25 km breiten Strom zum Ozean. Wir erfuhren auch von den Giftgasen, die die Gesamtbevölkerung bei der Katastrophe um knapp ein Viertel dezimierte. Wir fuhren weiter bis Skógar, dessen Wasserfall schon von der Straße aus gut zu sehen ist. Er stürzt sich 60 m von der ehemaligen Steilküste herab. In wenigen Tagen hatten wir so viele außergewöhnliche Naturerlebnisse wie sonst selten im Leben.