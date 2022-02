Geysire auf Island

imponierenden Geysiren im Südwesten der Insel auf, die nur 10 km vom "Goldenen Wasserfall" entfernt zu finden sind. Die Erde ist dort sehr bewegtund sprudelt an mehreren Stellen.Vor dem großen Geysir (Sto'ri-Geysir) im Haukadalir (Habichtstal) fällt der Strockur (Butterfass) auf, der alle 4 - 6 Minuten eine Fontäne von 15-30 m auswarf. Der große Geysir, der mitunter auch bis zu 60 m ausspuckt, ist nicht gar so zuverlässig. Obwohl die Gefahrenzone gut geschützt war, bekamen die Zuschauer etwas Sprühregen ab. Auf dem Weg zu diesem Geysir passiert man mehrere Minigeysire, Dampfquellen und tiefblaue Heißwasserbecken. Wir alle waren fasziniert von dem Schauspiel. Auch nach Jahren erinnere ich mich gern an das Erlebte.