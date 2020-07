Aufstieg vom Gosautal zur Adamek-Hütte im Dachstein

In der Hütte nahmen wir erst einen Imbiß ein. Wir wanderten noch einige hundert Meter auf den Gosau-Gletscher zu. Angela hatte das Bedürfnis, dem Gletscher nahe zu kommen, die Bergwelt mit Eis war auch sehr beeindruckend. Die Hütte hätte uns sicher beherbergt. Da wir uns aber in unserem Talquartier nicht abgemeldet hatten, beschlossen wir den Abstieg, wenn es auch schon 16.00 Uhr war. Wegen Fußschmerzen waren wir beim Abstieg kaum schneller als beim Aufstieg. Wir machten noch Aufnahmen vom westlichen Dachstein und dem Gebirgskamm des Gosauer Stein, dessen Farben sich im Abendlicht änderten. Aber markante Felsen sollten im Bild festgehalten werden.Ab 18.30 Uhr waren wir allein im Berg. Ein Hubschrauber kreiste über uns. Gegen 20.00 Uhr erreichten wir die Hohe Holzmeisteralm (1164 m) am Ende des Hinteren Gosausees und damit die Forststraße. Bald begann es zu dunkeln. Aber der Vollmond spendete Licht. So kamen wir auf der Forststraße weiter bis zum Gosausee-Hotel, von wo wir unser Quartier anrufen konnten. Die letzte Wegstrecke wurden wir von unserem Gastwirt mit dem Auto abgeholt. Die Bergtour war sehr anstrengend gewesen, aber auch unvergesslich schön, so dass wir uns auch nach zwei Jahrzehnten noch sehr gerne an diese Bergwanderung erinnern.