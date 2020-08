Alpentouren von St. Jakob im Defreggental in Osttirol

Nach Ausflügen zum Ober-See und nach St. Veit in den kommenden Tagen schafften wir am 1. September nach der Auffahrt mit einer Kabinenbahn und dem Sessellift von der Brunn-Alm bis zur Mooser-Alm die erste gemeinsame Gipfeltour zum Großen Leppleskofl (2811 m). Wir erlebten enen Ausblick auf den Hahptkamm der Alpen mit Großvenediger. Das Gipfelkreuz erreichten wir schon um 11.00 Uhr. Den Abstieg wählten wir über die Brugger-Alm (1818 m) im Tal des Brugger-Alm-Baches. St, Jakob erreichten wir mit Mühe vor einem Gewitter.Zwei Tage später bezwangen wir einen weiteren Gipfel, das Deferegger Pfannhorn (2820 m) auf dem Umweg über Erlsbach und Erlas Boden. Wir hatten von dem felsigen Gipfel einen tollen Ausblick auf Hochgall und Antholzer See. Jedoch konnten wir nicht lange bleiben, da eine Wolke den Gipfel zu umhüllen drohte. Aber wir gelangten beim Abstieg gut zum "Großboden" und zum Hirschbichl, dann weiter durch Hochwald zur Lappach-Alm (1910 m) und dann nach Mariahilf.Eine weitere Wanderung führte durch das abwechslungsreiche Schwarzachtal über die Patscher-Hütte und die Oberhaus-Alm bis zu der über 2000 m gelegenen Jagdhaus-Alm, die um 1200 ein eigenständiges Dorf mit sechs Schwaighöfen war. Noch heute wirkt sie auf den Wanderer ganz anders als eine übliche Alm, sie gleicht mit ihren Steinbauten eher einem italienischen Dorf.Am 6. September wanderten wir von der Mooser-Alm zur Ochsenlenke (2744 m), einer Scharte zwischen Defereggental und Villgraten Tal. Im Fels stiegen wir noch ein wenig aufwärts auf dem Nordgrat des Degenhorns. Unter uns lag der blaue Degenhornsee (2713 m). Beim Abstieg genossen wir den Blick auf den Großen Leppleskofel, den ersten Gipfel unserer diesjährigen Ferien.Am 8. September schlossen wir uns einer Wandergruppe an, mit der wir von St. Veit zu den Gritzer Seen und zum Virgen Törl (2616 m), einer Scharte zum Virgental, wanderten, von der wir einen schönen Blick auf den Lasörling hatten, den wir aber erst Jahre später von Prägraten im Virgental aus im August 2000 bestiegen.Einen besonders schönen Aufstieg erlebten wir am 11. September. Durch das Trojer Almtal erreichten wir die Neue Reichenberger Hütte (2586 m) und stiegen von dort über die Rote Lenke (2794 m) auf die Gösles Wand (2912 m). Von diesem Gipfel hatten wir einen phantastischen Ausblick auf die Hohen Tauern, die Dreiherrn Spitze, die Panargen-Guppe und die Riesenferner Gruppe. Auf der Neuen Reichenbergr Hütte nahmen wir ein stärkendes Mittagessen ein, bevor wir den weiteren Abstieg über die Dürfelder Alm (2295 m) wählten.Am letzten Ferientag fuhren wir mit einem Ehepaar, das wir kennenlernten, bis nach Kals am Fuß des Großglockners. Über den Europa-Panoramaweg wanderten zum Kals-Matreier-Törl (2207 m) und dann allein mit dem mitwandernden Herrn, auf den ich mich zu sehr verließ - sonst habe ich Touren immer selbst gründlich geplant - , über Libanol Kopf auf dem Klettersteig am Blauspitzgrat bis zur Blauspitz oder Ganot (2575 m). Das Waghalsigste war der Grat, bei dem es auf beiden Seiten mehrere 100 m steil abwärts ging. Vom Blauspitz stiegen wir auf einem anderen leichteren Weg ab. Wohlbehalten erreichten wir die beiden Damen bei leichtem Schneefall auf der Glocknerblick-Bergstation.