Zum Internationalen Weltfrauentag am 8. März 2022

Seit dem 19. März 1911 gibt es den Internationalen Frauentag - seit über 100 Jahren - genau 111 Jahre werden es am 19. März 2022.Er begann zunächst in vier europäischen Ländern, in Dänemark, Deutschland, Schweiz und in den USA.1975 machten die Vereinten Nationen den 8. März zum "Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden".Weltweit ist der Internationale Frauentag in insgesamt 26 Ländern ein gesetzlicher Feiertag - in Deutschland bislang nur in Berlin.Das diesjährige Motto lautet: "Der Wandel ist weiblich."Zur aktuellen Situation siehe z. B. unter:Internationaler Weltfrauentag 2022:Pressemitteilung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine vom 04.03.2022:Mit herzlichen GrüßenKirsten Mauss