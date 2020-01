Wer spielt John Lennons Freundin Cynthia?

Hamburg : Uwe |

Der englische Regisseur Mike Howl plant Casting für die deutsche Premiere des in Liverpool gefeierten Theaterstücks „This Girl“



Hamburg. „This Girl - Die Cynthia Lennon Story“ wird bald im UweReeperbahn am Spielbudenplatz seine Deutschland-Premiere erleben. Das britische Erfolgsstück von Mike Howl wird während des Come Together – The Hamburg Beatles Experience-Festivals vom 26. bis 29. März 2020 in Hamburg zu sehen sein. Es bietet Schauspielern und Musikern aus der Metropolregion Hamburg die einmalige Gelegenheit, sich auf etwas ganz Besonderes einzulassen und das Publikum in Deutschland und England zu begeistern.Um beim Casting/Vorsprechen dabei zu sein, können sich Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Musiker und Bands bewerben, indem sie ein Vorspielstück von 1-2 Minuten Länge oder einen Video-Clip/Aufnahme eines Liedes zusammen mit einem Foto und einer kurzen Bio per E-Mail an den Regisseur Michael Howl an die Adresse: howl.michael1963(at)yahoo.co.uk senden.Das abschließende Casting für das zu bildende Musical- & Theater-Team für die Hamburger Premiere findet am Dienstag, den 28. und am Mittwoch, den 29. Januar 2020 ab 15 Uhr im UweReeperbahn, Spielbudenplatz, Hamburg statt.Folgende Rollen sind zu besetzen: Eine vierköpfige Band (drei Gitarren und Schlagzeug oder wahlweise fünf mit Klavier/Kexboards), die Rock'n'Roll und Merseybeat beherrscht. Weiterhin werden auf der Bühne singen und spielen: Cynthia Lennon, spielend Alter 18 – 25 / John Lennon, 18 - 25 Jahre / Tante Mimi, 40 - 50 Jahre / Cynthias Mutter Lil, Alter 40 – 50 / Cynthias Freundin Phyllis Mackenzie, Alter 18 – 25 / Brian Epstein, 25 - 35 Jahre / Astrid Kirchherr, 18 - 25 Jahre, / Stuart Sutcliffe im Alter von 18 - 25, / Paul McCartney, 18 - 25 Jahre, / Dot Rhone (McCartneys Freundin), 18 - 25 Jahre / Noel Charles 45 - 55 Jahre, gesucht wird hier ein afro-amerikanischer Schauspieler.Es ist vorgesehen, dass die Cast nach der Hamburger Premiere im Sommer 2020 auch nach Liverpool eingeladen wird, um an den Aufführungen während des International Beatles Festival im August teilzunehmen. Das Stück „This Girl“ The Cynthia Lennon Story“ ist eine wirklich aufregende Gelegenheit für alle, die an einer gemeinsamen Produktion zwischen Hamburg und Liverpool teilnehmen möchten.