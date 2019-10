Südtirol erleben - Von St. Leonhard über den E 5 auf dem Andreas-Hofer-Weg zum Sandwirt im Passeiertal

Vom Busbahnhof aus beginnen wir unsere sommerliche Wanderung über die Fußgängerbrücke Richtung Pfarrkirche zum Heiligen Leonhard. In der Kirche gibt es noch den Taufstein aus weißem Marmor zu sehen, an dem Andreas Hofer getauft wurde. Am Friedhof blicken wir über liebevoll gepflegte Gräber mit kunstschmiedeeisernen Kreuzen hinaus auf eine wunderschöne, sehr friedvoll erscheinende Landschaft. Wir suchen vom Kirchplatz aus den Zugang zum Andreas-Hofer-Weg, der uns zum "Sandwirt" führen soll.Auf einer Teilstrecke begehen wir oberhalb von St. Leonhard auf östlicher Seite den Europäischen Fernwanderweg E 5, der von Oberstdorf / Spielmannsau in den Allgäuer Alpen (D) über die Ötztaler Alpen (A) nach Meran (I) und noch weiter über Bozen hinaus führt. Auf dem E 5 wandern, auch wenn es nur ein Teilstück von der weiteren Strecke Richtung Hirzer-Hütte ist, das ist doch ein besonderes Erlebnis für uns!Ein Wegweiser weist den Weg zur Pfandleralm, jener Alm, auf der Andreas Hofer sich mit seiner Familie versteckt hielt, wo er verraten und verhaftet wurde. Am 20. Februar 1810 wurde in Mantua, dem Hauptquartier des Vizekönigs von Italien, sein Todesurteil durch napoleonische Truppen vollstreckt. Das Andreas-Hofer-Lied "Zu Mantua in Banden" erzählt uns aus der Geschichte der damaligen Zeit.Wir kommen beim "Sandwirt" an und kehren ein. Am 22. November 1767 wurde hier im Gasthof "Am Sand" Andreas Hofer geboren. Im April 1809 bildete er die Spitze eines Volksaufstands gegen die bayerische und französische Besetzung seiner Heimat. Seit 1982 steht das Gebäude unter Denkmalschutz und ist das Kernstück des "MuseumPasseier", das mit der Dauerausstellung "Helden & Hofer" die Geschichte vermittelt. Bedauerlicherweise können wir das Museumsgebäude nicht besuchen, es ist geschlossen, wir sind an einem Montag vor Ort. http://www.museum.passeier.it/de Auf unserer Rückreise werden wir in Innsbruck am Inn in der Kirche der Hofburg der Grab- und Gedenkstätte Andreas Hofers begegnen.Herzlich grüßt Kirsten Mauss