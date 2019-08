Anzeige

Rostock: Backsteingotik und Hafenromantik

Rostock hat ein maritimes Herz, den Stadthafen. Auch wenn sich nicht mehr so viele Seeleute wie früher an den Kais tummeln, so verleiht der Hafen der Stadt doch immer noch eine unverwechselbare Atmosphäre. Hier finden auch die großen Veranstaltungen statt, so die Hanse Sail, zu der sich immer im August Hunderte Segelschiffe und eine Million Besucher treffen.



Wenn bis zu 300 Groß- und Traditionssegler, Windjammer, Kreuzfahrtschiffe, Fähren, Museumsschoner, Oldtimer und andere Seeschiffe im und rund um den Rostocker Hafen vor dem begeisterten Publikum paradieren, dann ist wieder Hanse Sail. Rostocks maritimes Volksfest ist ein Ereignis im ganzen Ostseeraum, ein Fest der Völkerfreundschaft mit viel Musik auf mehreren Bühnen, zwei Höhenfeuerwerken, Mittelaltermarkt, Riesenrad und vielem mehr auf einer fast vier Kilometer langen Unterhaltungsmeile. Und das vor der ehrwürdigen Kulisse der Rostocker Altstadt, die von den typischen, tiefrot leuchtenden Backsteingebäuden aus der Zeit der Hanse geprägt ist. Dazu zählt die Rostocker Stadtbefestigung, von der heute noch Teile erhalten sind, darunter ein Stück, das Wallenstein während des Dreißigjährigen Kriegs errichten ließ. Im Osten der Altstadt steht ein langes Stück Mauer in der Nähe der Petrikirche, und ganz in der Nähe kann man noch einen Teil der Fischerbastion mit einigen historischen Kanonen sehen. Innerhalb der Stadtmauern liegen drei von einstmals vier monumentalen Stadtkirchen. Die größte ist die gotische Marienkirche im Zentrum, und am Alten Markt – da, wo Rostock einstmals entstand – steht St. Petri. Von ihrem Turm hat man einen wunderbaren Blick auf Rostock und die Ostsee. Bedeutend sind auch das gotische Rathaus mit der nachträglich angefügten barocken Fassade, das spätgotische Hausbaumhaus und das neugotische Ständehaus. Ein besonders liebenswertes Wahrzeichen der Stadt ist der alte Leuchtturm in Warnemünde, das nicht nur deswegen immer einen Ausflug wert ist.

Gefällt mir