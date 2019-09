Anzeige

Reiseidee in Baden

An der Badischen Spargelstraße ist der Name Programm und eingefleischte Schleckermäuler wissen es längst, hier hat sich die Spargel-Elite ein „Monument“ gesetzt. Die Route und der parallel begleitende Radweg sind ein Gesamtgenuss vom Anfang bis zum Ende. Sie beginnt in der Spargelstadt Schwetzingen und zieht sich über Reilingen, Karlsruhe und Rastatt nahe 136 km bis nach Scherzheim.



Der Spargel wird wie die süßen Erdbeeren von allen Gourmets mit Ungeduld im Frühjahr erwartet. Schon der Sonnenkönig Ludwig XIV. liebte Spargel, und um 1650 kam auch der pfälzische Kurfürst Karl Theodor auf den Geschmack. Im heutigen Schlossgarten seiner Sommerresidenz Schwetzingen ließ er das königliche Gemüse anbauen. Von hier verbreitete sich der Spargel im 18. Jh. schrittweise in die höfischen Küchen und benachbarten Fürstentümer.

