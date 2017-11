nicko cruises veröffentlicht ersten Seereisen-Katalog

Der Flussreise-Spezialist nicko cruises steigt mit dem Neubau WORLD EXPLORER in den Hochseemarkt ein. Das Expeditionsschiff bietet Platz für maximal 200 Gäste. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, ausgesuchten Routings und deutschsprachigem Ausflugsangebot stellt nicko cruises eine exklusive Alternative im Segment kleiner Kreuzfahrtschiffe vor. Das Versprechen des Anbieters „Viel erleben. Bequem genießen“ gilt somit ab Sommer 2019 auch auf hoher See. Reisen mit dem WORLD EXPLORER sind ab sofort buchbar.

Mit 25-jähriger Erfahrung in der Flusskreuzfahrt steigt die Marke nicko cruises zur Saison 2019 in das Hochsee-Kreuzfahrt-Geschäft ein. WORLD EXPLORER, der sich aktuell noch im Bau befindet, bereist ab dann in fünf Fahrgebieten 24 Länder auf 16 unterschiedlichen Routen. „Klein und sehr fein“ bietet der Hochsee-Kreuzer Komfort auf 5-Sterne-Niveau für maximal 200 Passagiere und gewährleistet damit ein familiäres Ambiente an Bord, das viele Hochsee-Reisende auf großen Schiffen vermissen.„Für nicko ist es eine logische Konsequenz, in den Seereisen-Markt einzusteigen”, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer des Reiseveranstalters mit Sitz in Stuttgart. „Wir kennen uns bestens mit kleinen Schiffseinheiten aus. Genau wie auf dem Fluss steht auch in unserem Hochsee-Programm das Destinationserlebnis an erster Stelle. Mit WORLD EXPLORER befahren wir Strecken und ankern in Häfen, die für die ‚großen Pötte‘ nicht erreichbar sind”, erklärt Laukamp.Mit einer Länge von nur 126 Metern kann WORLD EXPLORER beispielsweise im Hafen von Marbella, Puerto Banus oder auch mitten im Herz von London nahe der Tower Bridge anlegen. Die norwegische Innenpassage, die Westmännerinseln vor Island oder der Prins Christian Sund in Grönland sind nur einige Beispiele für Routen aus dem vielseitigen und außergewöhnlichen Programm.Die Fahrgebiete reichen von Transatlantik-Routen über Westeuropa und das Mittelmeer bis hinauf ins Baltikum und Nordland. Neun Kreuzfahrten haben ihre Ein- und/oder Ausschiffung in den deutschen Häfen Hamburg oder Kiel. Besonderes Augenmerk legt nicko cruises auch auf das Ausflugsprogramm, das in deutscher Sprache angeboten und durch ein komfortables Sennheiser-Audio-System unterstützt wird. Atemberaubende Naturerfahrungen und das Entdecken fremder Kulturen stehen im Mittelpunkt. Viele der Exkursionen führen zu UNESCO-Welterbestätten. Genau wie bei den Flussreisen sind auch für Hochsee-Kreuzfahrten von nicko cruises vorgefertigte Ausflugspakete zu attraktiven Preisen vorab buchbar. Ausfahrten mit den an Bord befindlichen Zodiacs sind dabei schon im Reisepreis inbegriffen.Dank hochmoderner Technik ist der Expeditionsneubau sprichwörtlich mit allen Wassern gewaschen: Er verfügt über Eisklasse 1B und Polarklasse C, was insbesondere für die Reisen nach Island und Grönland optimale Sicherheitsreserven garantiert. WORLD EXPLORER ist mit einem dieselelektrischen Antrieb der Marke Rolls Royce ausgestattet. In ruhigen Gewässern kann er sich zeitweise rein elektrisch fortbewegen – und damit umweltschonend und nahezu lautlos und emissionsfrei. Mit seinen 9.400 BRT und einem Passenger-Space-Ratio von 47 bietet das Schiff außerdem ausreichend persönlichen Freiraum für individuelle Aktivitäten. Mit elf Kabinenkategorien – von der 17 Quadratmeter großen Expeditionskabine bis zur 44 Quadratmeter umfassenden Explorer Suite – bietet WORLD EXPLORER eine große Auswahl an Raum- und Balkonausstattungen.Der Wellnessbereich lädt nach einem erlebnisreichen Tag zum Entspannen ein. Im Fitnessbereich erwarten die Gäste ein Pool, ein Whirlpool und eine kleine Auswahl an modernsten Cardio-Geräten. Auch Yoga- und/oder Pilates-Stunden werden an Bord angeboten.Drinks genießen die Gäste in der Explorer Lounge. Die Observatory Lounge ermöglicht mit ihrer großen Glaskuppel einzigartige Aussichten. Im bordeigenen Theater dürfen sich die Gäste auf Unterhaltung der Extraklasse freuen. Ausgesuchte Lektoren und bekannte Experten sowie spannende Filmvorführungen runden das Erlebnis an Bord ab. Das TV-System bietet auf der Kabine zusätzlich destinationsbezogene Filme und Reportagen „on demand”.Die insgesamt 105 Crew-Mitglieder sorgen dafür, dass sich die Gäste an Bord rundum wohlfühlen. Die kleine Anzahl an Passagieren ermöglicht eine individuelle Betreuung und einen persönlichen Umgang. Hektik bei Landgängen, Schlange stehen am Buffet und Gedränge auf dem Sonnendeck um die bestmögliche Aussicht gibt es an Bord des WORLD EXPLORER daher nicht.Der neue Katalog zum WORLD EXPLORER zeigt: nicko cruises bleibt seinem Motto „Viel erleben. Bequem genießen” auch auf hoher See treu. Ebenso hält der Stuttgarter Anbieter an seinem Grundsatz fest, stets ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zu garantieren.Auch für eine bequeme Anreise ist gesorgt: Wie beim Flussprodukt sind auch für Hochsee-Kreuzfahrten attraktive Pakete hinzubuchbar, inklusive „Rail & Fly“ und Bahn-Anreisepakete ab/zu deutschen Häfen – inklusive Transfers. Zudem können die Gäste mit dem Hotel-Verlängerungspaket vor oder nach der Kreuzfahrt ihr Reiseerlebnis abrunden.Die nicko cruises Flussreisen GmbH ist ein führender Anbieter für Flusskreuzfahrten in Europa und verfügt über eine ebenso moderne wie komfortable Flotte. Das Unternehmen ist in mehr als zwanzig Ländern aktiv und bereist weltweit alle touristisch nachgefragten Wasserstraßen sowie einige Küstenabschnitte.„Viel erleben. Bequem genießen.“ – das ist Programm bei nicko cruises. Egal in welchem Teil der Welt: Der Komfort und das individuelle Reiseerlebnis der Passagiere stehen stets im Vordergrund. Durch die Vielzahl der angebotenen Reiserouten findet jeder die Flussreise, die zu ihm passt. Die Schiffe der nicko cruises-Flotte entsprechen überall einem vier bis fünf Sterne Standard in der Landhotellerie nach deutschen Maßstäben. Dazu passend bietet nicko cruises einen Service mit viel Liebe zum Detail: Von der Abholung an der Haustür über attraktive Landausflüge bis hin zu einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot an Bord. Das Unternehmen sitzt in Stuttgart und beschäftigt rund 80 hoch motivierte Mitarbeiter.