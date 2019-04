Anzeige

Nationalpark Hainich im Frühling

In der UNESCO-Welterberegion Nationalpark Hainich trifft Weltgeschichte auf eine einmalige Natur: Die ehemalige militärische Sperrzone ist heute das größte zusammenhängende Laubmischwaldgebiet Europas.



Der wild belassene Nationalpark in Thüringen liegt im südlichen Teil des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal zwischen dem Kurort Bad Langensalza und der Wartburg-Stadt Eisenach. Im Winter erschließt sich diese Schönheit am besten während einer Schlittenfahrt. Wanderer lieben es, im Frühling und im Herbst das Gebiet auf gut ausgewiesenen Wanderwegen wie dem Rennsteig zu durchstreifen.



44 Meter über dem Urwald



Wer dem Wald aufs Dach steigen möchte, kann das im Nationalpark Hainich gern tun. Der an der Thiemsburg gelegene Baumkronenpfad lässt den Besucher förmlich 44 Meter hoch über Teilen des „Urwalds“ schweben, die von unten kaum zu erreichen sind.

